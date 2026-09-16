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Нідерланди ратифікували конвенцію про компенсаційну комісію для України

Денис Молотов
Денис Молотов
Нідерланди ратифікували конвенцію про компенсаційну комісію для України
Гаага прийматиме Міжнародну комісію з розгляду претензій та Реєстр збитків для України.

Нідерланди завершили ратифікацію конвенції Ради Європи про створення Міжнародної комісії з розгляду вимог для України. Майбутній орган працюватиме в Гаазі та визначатиме розміри компенсацій за шкоду, завдану російською агресією.

📢 «Нідерланди офіційно ратифікували конвенцію Ради Європи про створення Міжнародної комісії з розгляду вимог для України»,повідомили у Раді Європи.

Ратифікаційну грамоту 15 вересня передав постійний представник Нідерландів при організації, посол Андре Гаспельс. Церемонія відбулася у штаб-квартирі Ради Європи у Страсбурзі за присутності генерального секретаря Алена Берсе.

Комісія стане другим елементом міжнародного компенсаційного механізму. Першим є Реєстр збитків для України, який уже працює в Гаазі та приймає заяви й докази завданої шкоди.

Після створення комісія розглядатиме внесені до Реєстру вимоги по суті, оцінюватиме збитки та ухвалюватиме рішення про належну компенсацію в кожному конкретному випадку. Надалі до неї мають інтегрувати й сам Реєстр.

Для набуття конвенцією чинності необхідні ратифікації щонайменше 25 держав або регіональних інтеграційних організацій. Додатковою умовою є достатні фінансові зобов’язання для забезпечення початкової роботи комісії. Станом на 15 вересня конвенція мала 40 підписантів, а ратифікували її дев’ять держав та Європейський Союз.

Нідерланди також головують у підготовчому комітеті, створеному в лютому 2026 року. Він опрацьовує організаційні та практичні питання, необхідні для запуску майбутнього органу.

Водночас визначення розміру відшкодування та виплата коштів — окремі етапи. Як пояснює Рада Європи, третім елементом механізму має стати компенсаційний фонд, який ще належить створити. Робота над можливими джерелами його фінансування триває.

Нагадаємо

Можливості подання заяв до Реєстру збитків розширюються. З 10 вересня юридичним особам доступні ще три категорії: переміщення або евакуація бізнесу, інші економічні втрати та гуманітарні витрати.

Вони охоплюють, зокрема, витрати на перенесення діяльності підприємств, втрачений через евакуацію прибуток і допомогу постраждалим працівникам та їхнім близьким. Подавати такі заяви можуть юридичні особи різних форм власності, включно з державними й комунальними підприємствами та установами, повідомляє Міжнародний реєстр збитків.

Також Палата представників США у вівторок, 15 вересня, підтримала процедурне рішення, яке дозволяє перейти до розгляду санкційного законопроєкту, просуванням якого займався покійний сенатор Ліндсі Грем.

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