рф вдарила авіабомбами по Сумах 16 вересня: є жертви

У середу, 16 вересня, російські війська атакували Суми керованими авіаційними бомбами (КАБ). Влучання зафіксували у двох районах міста — Ковпаківському та Зарічному. Під ударами опинилися приватна житлова забудова та промислова зона. За попередньою інформацією начальника Сумської ОВА Олега Григорова, постраждали шестеро людей, серед яких дитина.

Обласна влада повідомила про кілька місць влучань. Унаслідок обстрілу виникли пожежі, на одній із локацій загорілися автомобілі. Рятувальники працюють над локалізацією займань та ліквідацією наслідків атаки.

📢 «Ворог вдарив КАБами по Сумській громаді. Зафіксовані влучання у кількох локаціях. Є постраждалі. 50-річному чоловіку надають допомогу у лікарні. На жаль, є пошкодження та руйнування у приватному секторі. Також на одному з місць ударів виникло загоряння автівок. Детальніша інформація уточнюється», – повідомляв очільник Сумської ОВА у Facebook.

За попередніми даними, під завалами приватних будинків можуть залишатися люди. Цю інформацію перевіряють, остаточні наслідки ударів ще встановлюють.

Рятувальники ДСНС повідомили:

📢 «У Сумах ворог атакував житловий сектор: рятувальники ліквідували масштабну пожежу. Удар було завдано по приватному домоволодінню. Горіли житловий будинок та господарська споруда. Через щільну забудову полум’я могло перекинутися на розташовані поруч оселі громадян. Попри постійну загрозу повторних атак, рятувальники ліквідували пожежу та запобігли подальшому поширенню вогню. За медичною допомогою звернулася дитина. Остаточна інформація щодо кількості травмованих уточнюється»

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Що відомо про постраждалих і руйнування

Четверо людей постраждали внаслідок ударів по приватному сектору. Серед них — 14-річна дівчинка. Дитині та двом дорослим медики надали допомогу безпосередньо на місці. Ще один чоловік проходить обстеження у лікарні.

Окремо Григоров повідомив про двох чоловіків, які постраждали через влучання у промисловій зоні. Обидва перебувають у лікарні. Даних про тяжкість їхнього стану в повідомленні не наведено.

📢 «На жаль, у лікарні помер 63-річний чоловік, який постраждав через ворожий удар КАБ по житловому сектору Сум. Він отримав численні уламкові поранення і був госпіталізований до лікарні. Врятувати чоловіка не вдалось. Щирі співчуття рідним та близьким», – надав оновлену інформацію очільник Сумської ОВА.

Авіаудари зруйнували два житлові будинки, ще десять зазнали пошкоджень. Також пошкоджено заклад освіти. Масштаби руйнувань та кількість постраждалих продовжують уточнювати.

Нагадаємо

Того ж дня повідомлялося й про наслідки російських атак в інших регіонах. У Полтавському районі після денного удару загорілася складська будівля на території інфраструктурного об’єкта. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

У передмісті Одеси внаслідок атаки пошкоджень зазнали приватний житловий будинок та складська будівля. Одна людина постраждала. За уточненням Одеської ОВА, пошкоджено дах будинку, а також фасад і скління складу. На місцях працюють відповідні служби, інформацію про наслідки обстрілу уточнюють.

👉 Також стало відомо, що окупаційні російські війська вранці 16 вересня атакували ударним безпілотником пасажирський поїзд №122 Київ — Миколаїв, а протягом наступних двох із половиною годин завдали ще двох ударів по ньому.