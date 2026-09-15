У громадах Луганщини розширили підтримку ВПО: допомога з роботою, переїздом та орендою житла

У громадах Луганської області діють місцеві програми підтримки внутрішньо переміщених осіб. Вони передбачають допомогу з працевлаштуванням, компенсацію окремих витрат та підтримку в адаптації до нового місця проживання. У Кремінській і Попаснянській громадах розширили перелік отримувачів допомоги.

📊 Яку підтримку передбачають програми

Залежно від умов конкретної програми переселенці можуть розраховувати на:

допомогу з пошуком роботи та житла;

компенсацію транспортних витрат на переїзд у зв’язку з працевлаштуванням;

відшкодування витрат на оренду житла за новим місцем роботи;

фінансову підтримку професійної підготовки та перепідготовки;

матеріальну допомогу молоді при працевлаштуванні на перше робоче місце;

сприяння інтеграції до приймаючих громад.

Про такі напрями підтримки йдеться в роз’ясненні Сіверськодонецької районної державної адміністрації. Розміри виплат і вимоги до отримувачів визначає програма відповідної громади.

Що змінилося у Кремінській та Попаснянській громадах

У Кремінській громаді до отримувачів підтримки додали працівників комунальних підприємств, установ і закладів, підпорядкованих міській військовій адміністрації. Йдеться про тих, хто перемістився з територій, щодо яких ухвалено рішення про обов’язкову евакуацію.

Наявність допомоги на переїзд для цієї категорії працівників підтверджує оновлений огляд місцевих програм.

У Попаснянській громаді підтримку поширили на всіх внутрішньо переміщених осіб громади без обмеження за належністю до окремих категорій. Отримання конкретної допомоги залежить від виконання умов програми.

💶 У яких громадах уже здійснюють виплати

За результатами моніторингу, матеріальну допомогу у зв’язку з успішним працевлаштуванням уже виплачують у шести громадах: Сіверськодонецькій, Рубіжанській, Кремінській, Чмирівській, Шульгинській та Новоайдарській.

Докладніше ознайомитися з місцевими програмами можна за 👉 посиланням на добірку документів. Перед зверненням варто уточнити у своїй військовій адміністрації доступні види допомоги, перелік документів і порядок подання заяви.

📌 Також нагадаємо, що приблизно 200 підприємств долучилися до ініціативи зі створення мапи релокації бізнесу Сходу України. Розробку інтерактивного ресурсу обговорили 10 вересня під час онлайн-зустрічі з представниками бізнесу Луганщини.