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Палата представників США відкрила шлях до фінального голосування за санкції проти росії

Денис Молотов
Денис Молотов
Палата представників США відкрила шлях до фінального голосування за санкції проти росії
Ілюстративне фото з відкритих джерел / Палата представників США

Палата представників США у вівторок, 15 вересня, підтримала процедурне рішення, яке дозволяє перейти до розгляду санкційного законопроєкту, просуванням якого займався покійний сенатор Ліндсі Грем. Документ передбачає повноваження для президента Дональда Трампа щодо запровадження мит на товари з країн, які купують російські енергоносії.

🟢 За процедурну резолюцію проголосували 214 конгресменів, 🛑 проти — 211. Результат підтверджує офіційний протокол Палати представників. Ухвалена резолюція H. Res. 1530 визначає порядок розгляду кількох документів, зокрема сенатської редакції санкційного законопроєкту H.R. 5334.

Двоє демократів допомогли подолати процедурний бар’єр

За інформацією The Hill, голосування опинилося під загрозою провалу. Однак двоє представників Демократичної партії — Джаред Голден від штату Мен і Марі Глюзенкамп Перес від штату Вашингтон — підтримали рішення всупереч позиції партійного керівництва.

Їхні голоси допомогли забезпечити більшість для переходу до дебатів і подальшого голосування по суті. Про це йдеться в матеріалі The Hill, опублікованому на AOL.

⚠️ Сам законопроєкт цим рішенням ще не ухвалено. Конгресмени погодили процедуру його подальшого розгляду.

Чому демократи виступають проти документа

Керівні представники демократів заперечують проти запропонованого механізму. На їхню думку, законопроєкт розширює тарифні повноваження Дональда Трампа, але не гарантує, що президент використає їх для посилення санкційного тиску на росію.

Таку позицію виклали конгресмени Дон Бейєр, Грегорі Мікс і Річард Ніл. Вони вважають неприйнятними як додаткові повноваження президента щодо мит, так і відсутність, за їхньою оцінкою, достатніх зобов’язань застосувати санкції.

Водночас частина критиків Трампа застерігає від політичних наслідків можливого провалу документа. Зокрема, колишній посол США в росії Майкл Макфол вважає, що відмова від його ухвалення може підбадьорити путіна та розчарувати українців.

При цьому Макфол залишається скептичним щодо готовності Трампа справді застосувати «нищівних санкцій» проти кремля. Таким чином, дискусія стосується і змісту президентських повноважень, і сигналу, який рішення Конгресу надішле Україні та росії.

Що відбуватиметься далі

Наступними етапами мають стати дебати та вирішальне голосування щодо погодження сенатської редакції. Якщо Палата представників підтримає її без змін, документ зможуть передати Дональду Трампу для підпису.

Напередодні, 14 вересня, регламентний комітет підтримав правила розгляду сімома голосами проти трьох. Ухвалена процедура передбачає годину дебатів щодо сенатських поправок до законопроєкту. Ці умови оприлюднені на сайті комітету.

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