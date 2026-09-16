ЄС фінансує ракети Patriot для України та планує ПРО на базі FREYJA

Європейський Союз фінансує закупівлю американських ракет-перехоплювачів «Patriot» для України й закликає якнайшвидше забезпечити їхнє постачання. Паралельно Брюссель прагне розвивати спільну з Києвом протиракетну оборону, основою якої має стати проєкт FREYJA.

Про ці плани президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила 16 вересня під час щорічної промови перед Європарламентом «Про становище ЄС», повідомляє «Європейська правда».

Посилення захисту українського неба вона назвала одним із пріоритетів Євросоюзу. За словами очільниці Єврокомісії, рішення щодо закупівлі американських перехоплювачів уже ухвалене, а наступним завданням є їхня термінова доставка.

📢 «Ми зміцнимо протиповітряну оборону України. Минулого тижня ми вперше схвалили закупівлю американських ракет-перехоплювачів Patriot. Тепер їх необхідно терміново доставити», — сказала фон дер Ляєн.

Водночас президентка Єврокомісії наголосила, що Європа та Україна мають спільно працювати над зменшенням залежності від одного постачальника озброєння. Одним із напрямів цієї роботи повинна стати розробка власного доступного рішення для протидії ракетним загрозам.

📢 «Саме тому ми хотіли б розробити разом з Україною доступну модульну систему протиракетної оборони», — зазначила президентка Єврокомісії.

Основою співпраці має стати антибалістичний проєкт «FREYJA». За задумом, він поєднає український бойовий досвід та інноваційні розробки з європейськими технологіями й виробничими потужностями.

📢 «FREYJA – лише початок», — додала вона.

Фон дер Ляєн також анонсувала ширшу співпрацю з українською оборонною промисловістю. Для запуску нової програми спільних проєктів за участю українських компаній Євросоюз планує використати залишки коштів інструменту SAFE.

Нагадаємо, під час візиту до Норвегії 8–9 вересня шостий президент України В.О. Зеленський обговорював розвиток «FREYJA» з партнерами. Зустріч із керівниками оборонних компаній відбулася 9 вересня в Осло за участю прем’єр-міністра Норвегії Йонаса Гара Стере, уточнює Офіс президента України.

Українська сторона представила досягнуті результати, а учасники узгодили наступні кроки на найближчі місяці. Зеленський наголосив, що Україна спроможна створити та виробити ракету-перехоплювач і пускову установку, тоді як партнери готові долучатися до реалізації програми.

👉 Також нагадаємо, що Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто закликав європейські держави нарощувати власні оборонні спроможності та продовжувати допомогу Україні.