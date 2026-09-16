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Німеччина перевіряє готовність лікарень до війни

Денис Молотов
Денис Молотов
Німеччина перевіряє готовність лікарень до війни
Ілюстративне фото з відкритих джерел / 16.09.2026

Німеччина оцінює, наскільки її система охорони здоров’я здатна витримати можливий воєнний сценарій. У центрі уваги — робота лікарень під час атак, приймання великої кількості поранених, захист медичної інфраструктури та забезпечення закладів необхідними запасами. Про це 16 вересня повідомляє Bloomberg.

Одним із прикладів такої підготовки є військовий госпіталь в Ульмі на південному заході країни. Там розглядають можливість повернення до роботи підземного медичного комплексу часів холодної війни, будівництво якого завершили у 1979 році.

Об’єкт проєктували для продовження лікування поранених військовослужбовців навіть у разі ядерного удару. Він був розрахований на перебування до двох тисяч людей протягом 90 днів. Проте відновлення його роботи потребуватиме мільйонних вкладень у модернізацію вентиляції та систем електропостачання.

📢 «Чи готова наша система охорони здоров’я до цього? Єдина відповідь: ні», — заявив командир військового госпіталю в Ульмі Бенедикт Фрімерт.

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За розрахунками військових, у такому випадку до Німеччини могли б щодня доправляти до тисячі поранених військовослужбовців. Йдеться про оцінку навантаження для планування медичної допомоги в разі конфлікту.

П’ять військових госпіталів країни за таких умов швидко вичерпали б свої можливості. Тому значну частину поранених довелося б направляти до цивільних лікарень, які одночасно повинні забезпечувати допомогу населенню.

🔹 Ще одним завданням залишається підготовка персоналу

Німеччина розширює навчання цивільних медиків роботі з масовими пораненнями та травмами, характерними для бойових дій. Водночас можливості найінтенсивніших курсів обмежені: щороку їх можуть пройти лише 50–100 хірургів.

Лікарні також перевіряють стійкість постачання медикаментів і хірургічних матеріалів. Зокрема, оцінюють, як довго зможуть працювати, якщо звичні поставки припиняться.

Як зазначає Bloomberg HT, німецьким медзакладам загалом рекомендують мати шеститижневий запас препаратів для інтенсивної терапії.

Університетська лікарня Ульма окремо відпрацьовує реагування на надзвичайні події. У закладі проводять навчання на випадок терористичних атак та вивчають можливість перетворення підземного паркінгу на укриття для тривалого перебування.

Паралельно триває підготовка законодавчих змін, які мають забезпечити функціонування медицини за оборонного або воєнного сценарію. Попередній уряд розпочав роботу над відповідним законом, але не завершив її. За повідомленням Bloomberg, нинішня коаліція перенесла представлення проєкту Закону про безпеку охорони здоров’я з літа на осінь.

📢 «Система охорони здоров’я є центральною для функціонування суспільства. Соціальна згуртованість, а зрештою й суспільний моральний дух, переважно залежать від того, чи зможемо ми виконати обіцянку щодо охорони здоров’я для людей», — констатував головний медичний директор університетської лікарні Ульма Удо Кайзерс.

У Німеччині також опрацьовують національну концепцію укриттів. За інформацією Бундестагу, вона передбачає децентралізовану мережу місць захисту — зокрема вдома, на роботі та в загальнодоступних будівлях. Такий підхід має дати людям можливість швидко сховатися в умовах короткого часу попередження про загрозу.

👉 Також нагадаємо, що Нідерланди завершили ратифікацію конвенції Ради Європи про створення Міжнародної комісії з розгляду вимог для України.

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