Нічна атака 12 вересня: ППО знешкодила 110 цілей

У ніч на 12 вересня росія здійснила комбінований удар по Україні ракетами та безпілотниками. Основним напрямком атаки стала Одеська область. За попередніми даними, станом на 08:30 сили протиповітряної оборони збили або подавили 110 повітряних цілей. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ. Влучання ракет і ударних дронів зафіксували на 20 локаціях. Ще у чотирьох місцях упали уламки.

Чим росія атакувала Україну

Атака розпочалася о 18:00 11 вересня. За зведенням військових, противник застосував:

балістичні ракети «Іскандер-М»/KN-23 із Воронезької та Ростовської областей рф, а також тимчасово окупованого Криму;

вісім крилатих ракет «Калібр» з акваторії Чорного моря;

шість керованих авіаційних ракет Х-59/69 з повітряного простору над Чорним морем;

129 засобів повітряного нападу, серед яких — Shahed, S8000 «Бандероль» та дрони-імітатори «Пародія».

Приблизно половина застосованих «Shahed» були реактивними. Пуски безпілотних засобів здійснювали з напрямків Курська, Орла, тимчасово окупованого Донецька та Гвардійського в Криму.

Кількість застосованих балістичних ракет у ранковому зведенні не зазначена.

Результати роботи ППО

Станом на 08:30 військові повідомили про знищення або подавлення:

шести крилатих ракет «Калібр»;

однієї S8000 «Бандероль»;

двох керованих авіаційних ракет Х-59/69;

101 безпілотника типів «Shahed», «Гербера» та інших типів.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем. До роботи також залучали мобільні вогневі групи.

На момент оприлюднення зведення атака тривала. У повітряному просторі залишалися російські безпілотники.

Наслідки ударів по Одещині

За повідомленням ДСНС, в Одесі загорілися квартири на 21–23-му поверхах 25-поверхового житлового будинку. Рятувальники врятували сімох людей, зокрема двох дітей. Частина людей була заблокована в ліфті.

На момент повідомлення служби в Одесі було відомо про 16 постраждалих.

У Чорноморську знищено один житловий будинок і пошкоджено ще три. Постраждали п’ятеро людей, серед них четверо дітей. Пошкодження газової труби спричинило пожежу.

Також удар пошкодив готель із реабілітаційним центром та припарковані поруч автомобілі. Рятувальники допомогли людям, які не могли пересуватися самостійно.

Загиблі та поранені у Кривому Розі й Запоріжжі

У Кривому Розі удар пошкодив промислове підприємство. Одна людина загинула. За уточненими даними Дніпропетровської ОВА, ще троє постраждали. До лікарні у тяжкому стані доправили 54-річного чоловіка.

У Запоріжжі внаслідок нічних атак загинули двоє людей, восьмеро зазнали поранень. Такі уточнені дані поліції та прокуратури наводить Суспільне.

Удари безпілотників по приватних будинках забрали життя двох людей і поранили ще чотирьох. Після цього російські війська завдали п’ять ракетних ударів по місту, внаслідок яких поранені четверо чоловіків.

👉 Також нагадаємо, що російський обстріл приватного сектору Краматорська забрав життя двох чоловіків. Пошкоджено 21 приватний будинок та автомобіль.