Рада ухвалила закон проти шахрайських колцентрів

Верховна Рада в середу, 16 вересня, ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №10190, який запроваджує окрему кримінальну відповідальність за електронно-комунікаційне шахрайство.

🟢 Рішення підтримали 313 народних депутатів. Результати голосування оприлюднив офіційний канал парламенту.

Документ спрямований, зокрема, на протидію шахрайським колцентрам, учасники яких використовують телефонний зв’язок та інші електронні комунікації, щоб обманом отримувати гроші громадян або їхні банківські дані.

⚖️ Кримінальна відповідальність передбачена за протиправне збирання, зберігання, обробку та використання персональних даних й інформації, що становить банківську таємницю, з метою заволодіння чужим майном або набуття права на нього шляхом обману чи зловживання довірою.

Йдеться, серед іншого, про індивідуальну облікову інформацію, реквізити платіжних інструментів і банківських карток, а також коди авторизації. Відповідні положення викладені в новій статті 190-1 Кримінального кодексу.

Окрім колцентрів, норми мають забезпечити протидію іншим системним шахрайським схемам. У парламенті серед таких прикладів називають фінансові піраміди.

☑️ Окремий блок змін стосується організаторів, керівників та учасників шахрайських організацій.

⚖️ Документ передбачає доповнення Кримінального кодексу статтею 255-4, яка охоплює створення електронно-комунікаційної шахрайської організації, керівництво нею та участь у її діяльності.

За створення такої організації та керівництво нею передбачено від семи до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Цей діапазон покарання не слід автоматично поширювати на всі передбачені документом правопорушення.

⚖️ Також запроваджується стаття 255-5 про залучення людей до участі в електронно-комунікаційній шахрайській організації. Отже, відповідальність охоплюватиме й вербування учасників для роботи у таких структурах.

ℹ️ Законопроєкт №10190 зареєстрували 25 жовтня 2023 року. У першому читанні Верховна Рада підтримала його 22 травня 2024-го. Після остаточного голосування 16 вересня 2026 року в картці документа зазначено статус «Готується на підпис».

Напередодні депутати також підтримали законопроєкт №16013 щодо захисту громадян та їхніх коштів від незаконних дій із платіжними інструментами й банківськими рахунками. За нього проголосували 299 парламентарів. Водночас цей документ пройшов лише перше читання — його ухвалили за основу.

Нагадаємо

2 вересня шостий президент України В.О. Зеленський подав до Верховної Ради дві законодавчі ініціативи: №16013 щодо незаконних операцій із платіжними інструментами та рахунками і №16014 щодо посилення відповідальності за організацію шахрайських колцентрів та залучення до них людей. Це окремі президентські проєкти, тоді як ухвалений №10190 був депутатською ініціативою.

👉 Також раніше стало відомо, що Вищий антикорупційний суд (ВАКС) продовжив на 60 днів процесуальні обов’язки колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Водночас суд відмовився продовжувати обов’язок носити електронний браслет, врахувавши пояснення медичного спеціаліста.