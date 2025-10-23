Четвер, 23 Жовтня, 2025
США та Ізраїль розглядають поділ сектора Гази – ЗМІ

США та Ізраїль розглядають можливість тимчасового поділу сектора Гази як перехідного кроку до стабілізації ситуації в регіоні. Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на джерела у Вашингтоні.

За даними видання, план передбачає поділ анклаву на зони: одна перебуватиме під контролем Ізраїлю, інша — під контролем угруповання ХАМАС. Відновлення зруйнованих територій здійснюватиметься лише у зонах, які контролює Ізраїль, до моменту повного роззброєння бойовиків і їхнього усунення від влади.

☝️ Деталі цього підходу озвучили віцепрезидент США Джей Ді Венс та радник президента Дональда Трампа Джаред Кушнер під час пресконференції в Ізраїлі. Тимчасовий розподіл сторони назвали «перехідним кроком» до майбутньої стабільності.

📢 «Мета таких дій — забезпечити безпеку Ізраїлю та створити умови для поступового роззброєння ХАМАС», — наголосив Венс.

Кушнер у свою чергу зазначив, що Вашингтон «підтримуватиме будь-які заходи, спрямовані на досягнення миру та стабільності для цивільного населення по обидва боки конфлікту».

Віцепрезидент США уточнив, що його візит до регіону є частиною зусиль із моніторингу виконання умов припинення вогню.

📢 «Важливо захищати інтереси людей і координувати дії між усіма сторонами процесу», — наголосив він.

За інформацією The New York Times, у команді Дональда Трампа виникли побоювання, що прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу може відмовитися від реалізації запропонованого плану. Саме тому Венс, Кушнер та радник адміністрації Віткофф активно проводять консультації, щоб уникнути ризику відновлення бойових дій.

☝️ Нагадаємо, 13 жовтня президент США Дональд Трамп оголосив про завершення війни в секторі Газа. Тоді лідери Єгипту, Катару та Туреччини разом із ним підписали угоду про припинення вогню під час міжнародного саміту в Каїрі.

Втім, невдовзі бойові дії поновилися. 19 жовтня ізраїльська армія підтвердила, що режим припинення вогню відновлено, однак після атаки ХАМАС ізраїльські сили здійснили серію авіаударів по Газі. За даними палестинських медиків, загинули щонайменше 26 осіб, серед них — жінка та дитина.

