США призупиняють видачу віз росіянам та громадянам 75 країн

Сполучені Штати Америки ухвалили рішення призупинити оформлення віз для громадян 75 країн, серед яких — росія. Про це заявив представник Державного департаменту США Томмі Пігготт, повідомляє Fox News.

Згідно з оголошенням, обмеження набудуть чинності 21 січня та діятимуть протягом невизначеного терміну. У Держдепартаменті пояснили, що такий крок пов’язаний із масштабним переглядом чинних імміграційних процедур.

📢 «Імміграція з цих 75 країн буде призупинена, поки Державний департамент переглядає процедури імміграційного контролю, щоб запобігти в’їзду іноземних громадян, які отримуватимуть соціальне забезпечення та державні пільги», — зазначив Томмі Пігготт.

☝️ За його словами, Державний департамент США «скористається своїми давніми повноваженнями» та відмовлятиме у в’їзді особам, які можуть стати «тягарем для Сполучених Штатів» і «зловживати щедрістю американського народу».

До переліку країн, громадянам яких буде призупинено видачу віз, окрім росії, також увійшли Іран, Афганістан, Нігерія, Ємен та Сомалі.

Відповідно до внутрішньої службової записки Державного департаменту США, з якою ознайомився Fox News, консульським працівникам було надано пряму вказівку відмовляти у видачі віз громадянам країн, включених до цього списку.

Раніше аналогічні обмежувальні кроки щодо громадян російської федерації ухвалив Європейський Союз. ЄС вирішив посилити візові правила та скасувати багаторазові візи для громадян рф.

👉 Також нагадаємо, що Рада Європейського Союзу 22 грудня ухвалила рішення продовжити дію економічних обмежувальних заходів проти російської федерації ще на шість місяців — до 31 липня 2026 року.