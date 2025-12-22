Понеділок, 22 Грудня, 2025
Рада ЄС продовжила економічні санкції проти росії

Денис Молотов
Рада ЄС продовжила економічні санкції проти росії
Фото: Санкції ЄС проти росії продовжено, зображення ілюстративне (ШІ).

Рада Європейського Союзу 22 грудня ухвалила рішення продовжити дію економічних обмежувальних заходів проти російської федерації ще на шість місяців — до 31 липня 2026 року. Про це повідомила пресслужба Ради ЄС.

Зазначається, що санкції були вперше запроваджені ще у 2014 році, а після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну у лютому 2022 року їхній обсяг та жорсткість були суттєво розширені у відповідь на неспровоковану та незаконну агресію кремля.

Наразі санкційний режим ЄС охоплює широкий перелік секторальних обмежень, зокрема у сферах торгівлі, фінансів, енергетики, технологій, товарів подвійного призначення, промисловості, транспорту та предметів розкоші.

📌 До ключових заходів також належать:
  • заборона на імпорт і передачу морської сирої нафти та окремих нафтопродуктів з росії до країн ЄС;
  • відключення низки російських банків від системи SWIFT;
  • спеціальні механізми, спрямовані на протидію обходу санкцій.

☝️ У Раді ЄС наголосили, що доки російська федерація продовжує порушувати фундаментальні норми міжнародного права, зокрема Статут ООН, Євросоюз вважає за доцільне зберігати всі чинні обмежувальні заходи та, за необхідності, посилювати тиск додатковими санкціями.

У Брюсселі також нагадали, що з 24 лютого 2022 року Європейський Союз уже ухвалив 17 масштабних санкційних пакетів у відповідь на повномасштабну війну росії проти України.

📢 У висновках Європейської Ради від 19 грудня 2024 року лідери ЄС повторно підтвердили рішуче засудження агресії рф. Було наголошено на незмінній підтримці незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України. Євросоюз заявив про готовність надавати Україні політичну, фінансову, економічну, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку стільки, скільки буде потрібно.

Раніше в медіа повідомлялося, що презентація 20-го пакета санкцій ЄС проти росії попередньо запланована на початок 2026 року. Також нагадаємо, що Європейський парламент остаточно схвалив поетапну відмову від імпорту російського газу до кінця 2027 року. Це відбулось після досягнення відповідної домовленості з Радою ЄС.

👉 Також нагадаємо, що Європейський Союз запровадив обмежувальні заходи проти ще 41 нафтового танкера. Судна входять до так званого «тіньового флоту» російської федерації.

