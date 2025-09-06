Субота, 6 Вересня, 2025
США прискорюють передачу Україні крилатих ракет ERAM

Денис Молотов
США прискорюють передачу Україні крилатих ракет ERAM

США прискорюють передачу Україні партії авіаційних крилатих ракет Extended-Range Attack Munition (ERAM), призначених для ураження стратегічних цілей у глибокому тилу російських військ. Про це 5 вересня повідомило видання Aviation Week & Space Technology.

📢 Постачання ERAM відкривають новий напрям довгострокових постачань як для України, так і для ВПС США. Водночас це є прикладом безпрецедентно швидкого підходу Пентагону до розробки, випробувань та масштабного виробництва сучасних озброєнь.

☝️ Виробництво ракети розпочалося лише через 14 місяців після оголошення тендеру у серпні 2024 року. Перші прототипи мають бути доставлені вже в жовтні. Випробування ERAM відбувалися на американському літаку Douglas A-4 та українському МіГу.

За планом, перша партія у 840 одиниць, створених компаніями CoAspire (Вірджинія) та Zone 5 Technologies (Каліфорнія), має надійти до кінця жовтня 2026 року.

ℹ️ Extended Range Attack Munition (ERAM) є авіаційною крилатою ракетою великої дальності класу повітря — поверхня, здатною вражати як наземні, так і морські цілі. Її модульна конструкція дозволяє адаптацію під різні операційні завдання.

☝️ Нагадаємо, наприкінці серпня стало відомо, що США ухвалили рішення про продаж Україні понад трьох тисяч ракет ERAM. Крім того, у Вашингтоні запропонували створити спеціальний фонд для акумулювання коштів, за рахунок якого здійснюватиметься закупівля озброєнь.

