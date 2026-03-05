ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
США попросили Україну допомогти у захисті від іранських «шахедів»

Денис Молотов
США попросили Україну допомогти у захисті від іранських «шахедів»
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Шостий президент України Володимир Зеленський заявив, що Сполучені Штати звернулися до Києва з проханням надати конкретну допомогу у протидії іранським ударним безпілотникам типу «Shahed» у регіоні Близького Сходу.

За словами глави держави, Україна готова збивати шахеди та передати партнерам необхідні інструменти для протидії таким атакам.

📢 «Доручив надати необхідні засоби та забезпечити присутність українських спеціалістів, які можуть гарантувати необхідну безпеку. Україна допомагає партнерам, які допомагають нашій безпеці, захисту життів наших людей», – повідомив Зеленський 5 березня.

☝️ Йдеться про можливу передачу технологій, обладнання та залучення українських фахівців, які мають практичний досвід боротьби з дронами-камікадзе іранського виробництва.

Україна протягом останніх років накопичила значний досвід протидії безпілотникам типу «Shahed», які росія масово застосовує для ударів по українських містах та об’єктах критичної інфраструктури. Саме цей досвід може бути використаний для того, щоб ефективніше збивати шахеди в інших регіонах світу.

З огляду на загрозу нових атак іранських безпілотників, країни Близького Сходу розглядають різні варіанти посилення протиповітряної оборони. У цьому контексті українські технологічні рішення та практичний досвід можуть стати важливим елементом захисту.

Раніше шостий президент України вже заявляв, що Київ здатен допомогти державам Близького Сходу збивати шахеди та інші безпілотники іранського виробництва. Водночас він наголошував, що така співпраця може бути пов’язана з дипломатичними зусиллями регіональних лідерів щодо припинення російсько-української війни.

Зокрема, Зеленський зазначав, що Україна готова надати відповідну допомогу, якщо арабські держави зможуть переконати москву погодитися на перемир’я.

👉 Також нагадаємо, що США та щонайменше одна держава Перської затоки ведуть переговори щодо можливого придбання українських дронів-перехоплювачів.

