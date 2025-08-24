Неділя, 24 Серпня, 2025
WSJ: Пентагон таємно обмежив удари України по території росії

Денис Молотов
Міністерство оборони США вже кілька місяців фактично блокує можливість України застосовувати далекобійну зброю проти цілей на території російської федерації. Про це у неділю, 24 серпня, повідомило видання Wall Street Journal, посилаючись на джерела у Пентагоні.

За даними журналістів, обмеження ґрунтується на внутрішній процедурі, ухваленій наприкінці весни. Вона забороняє використання американських тактичних ракет великої дальності ATACMS для ударів по росії. При цьому офіційно про таке правило не оголошувалося.

Як пише WSJ, Україна щонайменше один раз зверталася по дозвіл на застосування ATACMS для атаки по російській території. Проте Пентагон відмовив, мотивуючи рішення бажанням адміністрації США, включно з Білим домом, створити умови для майбутніх переговорів із москвою. Відомо, що дозвіл на такі удари може надати лише особисто міністр оборони США Піт Гегсет.

Заборона на використання й іноземних далекобійних ракет

Крім ракет ATACMS, це правило поширюється також на Storm Shadow, розроблені Великою Британією та Францією. Причина в тому, що ці ракети отримують навігаційні дані від американських систем.

Ініціатором процедури, за інформацією видання, став заступник міністра оборони Елбрідж Колбі. Він відомий як прихильник перенесення основної уваги США на протистояння з Китаєм у Тихоокеанському регіоні. За даними WSJ, саме Колбі мав відношення і до короткочасного призупинення американських поставок зброї Україні в липні.

Аналітики відзначають, що фактична заборона перекреслила попереднє рішення адміністрації Джо Байдена дозволити Україні завдавати ударів по російських цілях. Цей дозвіл був ухвалений після того, як кремль оголосив про залучення до війни військ із Північної Кореї.

Раніше західні ЗМІ писали, що зона застосування ATACMS обмежена лише територією Курської області. Втім, пізніше з’явилася інформація, що Вашингтон забороняє їхнє використання навіть там.

Таким чином, внутрішні правила Пентагону фактично звели нанівець оголошену політику Білого дому щодо «зеленого світла» на удари по росії.

☝️ Також нагадаємо, що президент США Дональд Трамп різко розкритикував свого попередника Джо Байдена за політику щодо України. У дописі в соцмережі Truth Social, опублікованому в четвер, 21 серпня, він заявив, що Байден фактично позбавив Україну можливості завдавати ударів по росії, тоді як армія рф постійно атакує українські міста та інфраструктуру.

