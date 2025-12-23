США планують Золотий флот: Трамп схвалив будівництво нових лінкорів

Президент США Дональд Трамп оголосив про намір сформувати Золотий флот США, в межах якого вже схвалено будівництво двох нових великих лінкорів. Про це у вівторок, 23 грудня, повідомило видання Fox News.

За словами Трампа, Військово-морські сили США гостро потребують модернізації, оскільки значна частина кораблів застаріла або була виведена з експлуатації. Про це він заявив під час виступу у своїй резиденції Mar-a-Lago у місті Палм-Біч, штат Флорида. Разом із президентом були присутні державний секретар Марко Рубіо, міністр війни Піт Гегсет та голова ВМС США Джон Фелан.

📢 «Нові кораблі будуть у 100 разів потужнішими за будь-який лінкор, який коли-небудь будувався», — заявив Трамп.

☝️ Він також нагадав, що Сполучені Штати не будували лінкорів з 1994 року.

Згідно з озвученими планами, ВМС США мають розпочати закупівлю двох нових кораблів, а в подальшому програма Золотий флот США може бути розширена до 10 суден, а згодом — до 20–25 одиниць. Президент підкреслив, що цей крок необхідний з огляду на зношеність флоту та потребу у посиленні морської могутності країни.

Ініціатива є частиною ширшої політики адміністрації Трампа, в межах якої суднобудування було підвищене до рівня стратегічного пріоритету Білого дому. Зокрема, створено спеціальний офіс для нагляду за розвитком морської промисловості.

За даними Fox News, нині ВМС США налічують близько 294 бойових кораблів, тоді як Китай має найбільший флот у світі — понад 370 корпусів на службі.

Водночас кілька ключових програм ВМС США стикаються з серйозними труднощами. Йдеться, зокрема, про будівництво балістичних підводних човнів класу Columbia, ударних субмарин класу Virginia та фрегатів класу Constellation, реалізація яких ускладнюється затримками, перевищенням бюджету та змінами у проєктних вимогах.

👉 Також нагадаємо, що Дональд Трамп підписав закон про оборонний бюджет на 2026 фінансовий рік. Документ передбачає рекордне фінансування у розмірі 901 мільярда доларів.