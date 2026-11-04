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Справа «Мідас»: НАБУ та САП завершили розслідування корупційної схеми в енергетиці

Антикорупційні органи повідомили про завершення досудового розслідування та відкриття матеріалів справи «Мідас». За версією слідства, учасники схеми отримували відкати від підрядників енергетичних підприємств, а незаконні надходження становили понад 111 млн доларів і близько 12 млн євро.

Денис Молотов
Денис Молотов
Справа «Мідас»: НАБУ та САП завершили розслідування корупційної схеми в енергетиці
Ілюстративне фото з відкритих джерел / НАБУ та САП / 04.11.2026

НАБУ та САП завершили досудове розслідування щодо злочинної організації, яка, за даними детективів, впливала на роботу стратегічних державних підприємств, зокрема «Енергоатому», отримувала неправомірну вигоду та відмивала кошти. Про це НАБУ повідомило в середу, 4 листопада.

Серед фігурантів справи – посадовці енергетичної галузі та бізнесмен Тимур Міндіч. У бюро нагадали, що після викриття схеми до кола підозрюваних також увійшли колишні віцепрем’єр-міністр і міністр енергетики України.

За версією слідства, учасники організації систематично отримували від контрагентів «Енергоатому» та підприємств у сфері управління Міненерго від 10% до 15% вартості контрактів.

У САП уточнили, що гроші вимагали також за можливість продовжити чинні договори або укласти нові. Якщо постачальники відмовлялися платити, їм блокували розрахунки за вже надані послуги чи поставлену продукцію або позбавляли статусу постачальника.

Слідчі описують діяльність схеми в період із грудня 2020 року до листопада 2025-го. За повідомленням НАБУ, за цей час до окремого офісу організації перемістили готівкою понад 111 млн доларів та 12 млн євро з енергетичного сектору. САП наводить суму в євро як майже 12 млн.

Як, за версією слідства, відмивали гроші

Окремий офіс у центрі Києва відповідав за облік та легалізацію незаконних надходжень. За даними САП, там вели «чорну бухгалтерію», організовували операції через компанії-нерезиденти та передачу коштів фізичним особам. Значну частину операцій, зокрема видачу готівки, проводили за кордоном.

Детективи також встановили надходження грошей з інших джерел. Для їх відмивання, як стверджує НАБУ, використовували криптовалюту, цінні папери та закордонний інвестиційний фонд.

Під час розслідування антикорупційні органи вживали заходів для арешту активів в Україні та за її межами.

📢 «Заходи з пошуку та арешту активів злочинної організації триватимуть і надалі», – зазначили в НАБУ.

Окремі епізоди продовжують розслідувати

З матеріалів справи виділили низку проваджень щодо хабарів в енергетиці, відмивання коштів в інтересах інших осіб та інших можливих злочинів.

Про операцію «Мідас» НАБУ та САП публічно оголосили в листопаді 2025 року. Тоді оприлюднили записи розмов, відомі як «плівки Міндіча», та повідомили про схему відкатів і легалізацію близько 100 млн доларів через київський офіс.

Тимура Міндіча слідство вважає керівником організації. За версією детективів, він контролював фінансові потоки, визначав виплати та використовував вплив на посадовців для вирішення питань у власних інтересах. Бізнесмен залишив Україну 10 листопада 2025 року, за кілька годин до обшуків. Співорганізатором схеми слідчі вважають Олександра Цукермана, який також виїхав за кордон до проведення слідчих дій.

13 листопада 2025 року Володимир Зеленський увів у дію санкції проти обох бізнесменів. А 22 листопада стало відомо про оголошення Міндіча та Цукермана в розшук.

Наразі НАБУ повідомляє про відкриття матеріалів справи, а не про передання обвинувального акта до суду. Винуватість підозрюваних має бути встановлена судовим вироком.

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