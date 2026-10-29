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Трамп підтвердив в’їзд Флавіу Болсонару до США

Бразильський сенатор прибув до Флориди з родиною після поразки на президентських виборах. Він оскаржує перемогу Лули да Сілви, не наводячи доказів фальсифікацій.

Денис Молотов
Денис Молотов
Трамп підтвердив в’їзд Флавіу Болсонару до США
Фото з відкритих джерел / американська влада дозволила Флавіу Болсонару в’їхати до країни

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що американська влада дозволила Флавіу Болсонару в’їхати до країни, але заявив, що не втручатиметься в ситуацію після президентських виборів у Бразилії. Про це він сказав журналістам 28 жовтня, повідомляє CNN Brasil.

Американського президента запитали про заяву Болсонару, який після програшу чинному главі Бразилії Луїсу Інасіу Лулі да Сілві виїхав за кордон і проголосив себе переможцем.

📢 «Я не коментуватиму це, але знаю, що ми дозволили йому в’їхати в країну, тож побачимо. Але я не втручатимусь. Це були дуже дивні вибори – це точно», – сказав Трамп.

Доказів порушень, які ставили б під сумнів результат голосування, президент США не навів.

За інформацією Agência Brasil, 28 жовтня Болсонару опублікував лист, у якому назвав себе справжнім обраним президентом країни. Приблизно через пів години він видалив перший варіант і змінив це формулювання на лідера Бразилії. У зверненні сенатор також звинуватив опонентів у фальсифікації виборів, не надавши доказів.

Як Болсонару дістався США та хто переміг на виборах

Флавіу Болсонару прибув до Флориди 28 жовтня разом із дружиною та двома доньками. Літак приземлився в аеропорту Miami-Opa locka Executive неподалік Маямі.

Перед цим інформація про місцеперебування політика була суперечливою. Згодом з’ясувалося, що родина перетнула кордон Бразилії з Аргентиною, звідки приватним літаком вирушила до еквадорського Гуаякіля, а потім до США. Відомості про в’їзд до Аргентини підтвердило її міграційне відомство, повідомляє Agência Brasil.

Другий тур президентських виборів у Бразилії відбувся 25 жовтня. За даними Вищого виборчого суду країни, Лула да Сілва отримав 51,79% дійсних голосів, а Болсонару — 48,21%. Розрив між кандидатами перевищив 4,4 мільйона голосів.

Для Лули це четверта перемога на президентських виборах. Його наступний термін розпочнеться 5 січня 2027 року, повідомляє Сенат Бразилії.

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