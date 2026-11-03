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Удар по лікарні в Харкові: постраждали 73 людини

У ніч проти 3 листопада російська авіація атакувала Немишлянський район Харкова. Боєприпас влучив у перехід між лікарняними корпусами. Серед постраждалих - пацієнти, медики та мешканці сусідніх будинків.

Денис Молотов
Денис Молотов
Удар по лікарні в Харкові: постраждали 73 людини 015
Фото: наслідки російського авіаудару по лікарні / Харківська область / Харківська обласна прокуратура / 03.11.2026

За даними Офісу генерального прокурора, авіаудар стався приблизно о 03:20. У лікарні пошкоджені фасад і приміщення відділень, вибиті вікна. Руйнувань зазнала й інша медична інфраструктура поблизу: пошкоджено ще один медзаклад та лабораторію. Крім того, вибухом вибило вікна у десяти багатоквартирних житлових будинках.

На момент повідомлення прокуратури було відомо про 73 постраждалих. До цього числа входять люди, які перебували на лікуванні, працівники лікарні та жителі прилеглої забудови.

Правоохоронці вилучили на місці удару уламки боєприпасу. Попередньо слідство припускає, що росіяни застосували авіабомбу ФАБ-250 із модулем керування УМПК-5р. Остаточно тип боєприпасу ще встановлюють. За фактом атаки розпочали досудове розслідування.

Наслідки нічної атаки на Харківщину

За інформацією ДСНС, цієї ночі російські війська били керованими авіабомбами та ракетами не лише по Немишлянському району Харкова, а й по Чугуївському району області.

Рятувальники підтвердили влучання на території медичного закладу. Серед пошкоджених об’єктів – лікувальні корпуси, багатоповерхові житлові будинки та легкові автомобілі.

На місцях ударів працюють підрозділи ДСНС, зокрема сапери, психологи й офіцери-рятувальники громад. До ліквідації наслідків та допомоги постраждалим залучені також медики, правоохоронці й комунальні служби.

Нагадаємо, вранці 3 листопада під російським ударом опинився і Дніпро. Там зафіксували влучання по ТЕЦ, житловому кварталу та відділу поліції, також пошкоджено лікарню. У ранковому повідомленні начальника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжі йшлося про 15 поранених, серед яких троє чоловіків у тяжкому стані. За його словами, пошуково-рятувальну операцію ускладнювала постійна загроза повторних атак.

👉 Раніше було повідомлено, що у ніч проти 3 листопада російські війська атакували Україну ракетами та сотнями безпілотників. За попередніми результатами роботи ППО, вдалося збити або подавити 52 ракети та 257 дронів. Влучання зафіксували на 23 локаціях.

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