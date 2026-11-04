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Лубінець вирушив до Вашингтона на зустріч із Меланією Трамп

Український омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив про поїздку до столиці США напередодні зустрічі, присвяченої гуманітарній місії в тимчасово окупованих Олешках.

Денис Молотов
Денис Молотов
Лубінець вирушив до Вашингтона на зустріч із Меланією Трамп
Фото: Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець / Facebook / 04.11.2026

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець прямує до Вашингтона, де запланована зустріч із першою леді США Меланією Трамп. Про свою поїздку він повідомив у Facebook у середу, 4 листопада.

📢 «Прямую до Вашингтона. Попереду важливі зустрічі», – написав Лубінець.

Перебуваючи в дорозі, омбудсмен також запропонував українцям поділитися тим, що вони хотіли б сказати першій леді США.

📢 «Якби ви могли передати одне повідомлення першій леді США Меланії Трамп, що б ви їй сказали?», – звернувся він до читачів.

Кого очікують на зустрічі в Білому домі

Напередодні Білий дім анонсував зустріч Меланії Трамп із представниками України та росії. Захід стосуватиметься гуманітарної операції та локального припинення вогню в Олешках на Херсонщині.

5 листопада перша леді виступить із заявою щодо місії. Початок виступу запланований на 11:00 за часом Вашингтона – 18:00 за Києвом.

За інформацією джерел Суспільного, яку наводить DW, українську сторону представлятимуть Дмитро Лубінець і голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія. Від росії очікують спецпредставника кремля кирила дмитрієва та уповноважену з прав людини яну лантратову. В офіційному анонсі Білого дому імен учасників не зазначили.

Нагадаємо, режим тиші для проведення гуманітарної місії в Олешках діяв із 27 жовтня до 1 листопада. За цей час із міста евакуювали цивільних, які хотіли виїхати, та доставили гуманітарну допомогу мешканцям, які залишилися. Український омбудсмен Дмитро Лубінець пояснив, що сторони домовилися не розголошувати, скільки жителів виїхали на підконтрольну Україні територію, а скільки – до росії.

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