Україна отримала $404,5 млн на охорону здоров’я

До державного бюджету України надійшли ще 404,5 млн доларів у межах проєкту THRIVE, спрямованого на розвиток системи охорони здоров’я. Про це 28 жовтня повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький.

З цієї суми 304,5 млн доларів залучено за фінансової підтримки уряду Японії через цільовий фонд ADVANCE Ukraine. Ще 100 млн доларів надано у формі кредиту Міжнародної асоціації розвитку в межах програми SPUR.

Як уточнили в Мінфіні, фінансування забезпечили Міжнародний банк реконструкції та розвитку та Міжнародна асоціація розвитку – установи Групи Світового банку. Кошти зараховані до загального фонду державного бюджету.

З урахуванням останнього траншу Україна вже отримала за проєктом THRIVE 701,7 млн доларів. Його головне завдання – підвищення ефективності Програми медичних гарантій, якості та доступності медичних послуг.

За які результати Україна отримала фінансування

THRIVE – «Трансформація охорони здоров’я шляхом реформи та інвестицій в ефективність» – працює за механізмом фінансування, прив’язаного до результатів. Виплати залежать від виконання визначених показників, пояснили в Міністерстві фінансів.

Поточний транш Україна отримала після досягнення низки таких результатів. Зокрема, зросла кількість пацієнтів із гіпертензією, яким сімейні лікарі виписали рецепти за програмою «Доступні ліки».

Також збільшилася кількість пологів і стаціонарних хірургічних операцій у лікарнях зі значним обсягом надання послуг. Більше закладів, законтрактованих Національною службою здоров’я України, повідомили про наявність обладнання сонячної енергетики.

Інші виконані показники стосуються вдосконалення оплати медичних послуг: збільшення частки виплат лікарням за діагностично-спорідненими групами та частки закладів первинної допомоги, які отримують оплату за досягнення показників ефективності.

Проєкт також підтримує оптимізацію мережі лікарень і посилення спроможності НСЗУ. Головним виконавцем THRIVE є Міністерство охорони здоров’я України.

Японія підтримує український бюджет і через інші механізми. Зокрема, 1 квітня Мінфін повідомив про отримання гранту майже на 1,3 млрд доларів через проєкт Світового банку PEACE in Ukraine в межах механізму ERA країн G7. Кошти призначені для відшкодування соціальних видатків. На той момент сукупна бюджетна допомога Японії від початку повномасштабного вторгнення перевищувала 10,7 млрд доларів, із яких понад 2,7 млрд становили гранти.

Крім того, на початку року повідомлялося про плани Японії надати Україні 6 млрд доларів гуманітарної та технічної підтримки у 2026 році. Ці зобов’язання згадані в огляді Національного інституту стратегічних досліджень.