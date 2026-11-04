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СБУ підтвердила обшуки у співробітників, Нацполіція повідомила про відсторонення поліцейських

Служба безпеки заявила, що сприяє слідчим діям НАБУ та САП. Водночас у Національній поліції повідомили про тимчасове відсторонення працівників, щодо яких провели процесуальні заходи.

Денис Молотов
Денис Молотов
СБУ підтвердила обшуки у співробітників, Нацполіція повідомила про відсторонення поліцейських
Ілюстративне фото з відкритих джерел / 04.11.2026

У середу, 4 листопада, НАБУ та САП проводять обшуки у співробітників Служби безпеки України. У пресслужбі СБУ підтвердили слідчі дії та зазначили, що вони відбуваються в межах кількох кримінальних проваджень на підставі відповідних судових ухвал.

📢 «Служба безпеки виступає за обʼєктивне та неупереджене розслідування і сприяє процесуальним діям», – заявили у відомстві.

Національна поліція також повідомила про рішення керівництва щодо своїх працівників. Поліцейських, стосовно яких провели відповідні процесуальні заходи, відсторонили від виконання службових обов’язків на час службового розслідування.

📢 «Закликаємо утриматися від передчасних висновків та оцінок до завершення всебічного й об’єктивного розслідування та ухвалення відповідних рішень», – зазначили в Нацполіції.

Що повідомило НАБУ про операцію «Карфаген»

Того ж ранку антикорупційні органи повідомили про нові викриття в межах операції «Карфаген». За версією слідства, учасники злочинної організації систематично надавали хабарі високопосадовцям правоохоронних органів, щоб забезпечити безперешкодну роботу шахрайських колцентрів та інших незаконних бізнесів.

До цієї діяльності, як стверджують НАБУ та САП, були залучені чинні посадовці СБУ, Національної поліції, Офісу генерального прокурора й представники кримінального середовища.

Окремо НАБУ заявило про перешкоджання одному з обшуків. За даними бюро, високопосадовець СБУ не допускав детективів до місця проведення слідчих дій та погрожував застосуванням вогнепальної зброї. Детективи, як наголосили в НАБУ, діяли на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду.

Також бюро повідомило про прибуття спецпризначенців СБУ на місце обшуку. Ці обставини викладені в заяві НАБУ.

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