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Постачання 500 ракет для Patriot в Україну – ЗМІ

США схвалили можливий продаж Україні нових перехоплювачів PAC-3 MSE. Водночас Київ просить передати ракети з наявних запасів партнерів, щоб посилити захист уже цієї зими.

Денис Молотов
Денис Молотов
Постачання 500 ракет для Patriot в Україну - ЗМІ
Ілюстративне фото з відкритих джерел / 31.10.2026

Ракети-перехоплювачі PAC-3 для комплексів «Patriot», можливий продаж яких Україні погодив Державний департамент США, ще потрібно виготовити. За інформацією кореспондента Радіо Свобода Алекса Рауфоглу, їхнього постачання очікують лише після 2030 року.

Про це журналіст повідомив у соцмережі X (колишній Twitter) у суботу, 31 жовтня, посилаючись на власні джерела. Його повідомлення також наводить hromadske.

Рауфоглу зауважив, що закупівля нових ракет із таким строком очікування не розв’язує нагальної проблеми нестачі перехоплювачів в Україні напередодні зими. Названі ним терміни є інформацією джерел журналіста: в оприлюдненому повідомленні про схвалення продажу графіка постачання не наведено.

За його словами, прориву немає й у питанні виробництва перехоплювачів «Patriot» в Україні. Пентагон залишив запит щодо ліцензування на подальшому розгляді.

📢 «На питання про ліцензування України на виробництво перехоплювачів Patriot Пентагон обрав варіант подальшого розгляду. У практичному плані Київ, як і раніше, не має дозволу або конкретних термінів для внутрішнього виробництва», – зазначив кореспондент.

30 жовтня Держдеп США схвалив можливий продаж 500 ракет PAC-3 MSE та супутнього обладнання орієнтовною вартістю 2,1 млрд доларів. Пакет також передбачає запасні частини й послуги підтримки. Головним підрядником визначено Lockheed Martin.

Закупівлю фінансуватимуть союзники та партнери України. Зокрема, внески Канади, Німеччини й Норвегії мають надійти через американську програму JUMPSTART. Передбачене також залучення коштів за кредитною програмою Євросоюзу. Американські бюджетні кошти для цієї угоди не використовуватимуть, повідомляє Reuters із посиланням на Держдеп.

Зеленський запропонував передати ракети з наявних запасів

Шостий президент України В.О. Зеленський привітав дозвіл на закупівлю, проте наголосив, що постачання може розпочатися лише за кілька років. За його словами, ці перехоплювачі могли б стати вагомою підтримкою української ППО вже взимку 2026–2027 років.

Україна просила американських партнерів сформувати зимовий пакет допомоги з розрахунку 100 перехоплювачів для «Patriot» щомісяця. Щоб не чекати завершення нового виробництва, Зеленський запропонував передати ракети зі складів США та інших партнерів. Їхні арсенали можна було б поповнити пізніше завдяки оплаченим замовленням.

Раніше, 26 жовтня, президент повідомляв, що Україна майже місяць очікує на підпис міністра оборони США Піта Геґсета щодо постачань ракет для «Patriot» і «NASAMS». Він доручив повторно порушити це питання в розмові з американською стороною.

В інтерв’ю ABC News, оприлюдненому 23 жовтня, Зеленський розповів, що за попередні три місяці Україна отримала від США лише 24 ракети-перехоплювачі для «Patriot». Президент зазначив, що не почувається зрадженим Сполученими Штатами, але висловив розчарування через недостатню допомогу.

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