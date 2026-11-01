Підтримка військових та їх родин від Сіверськодонецької громади

Сіверськодонецька міська військова адміністрація здійснила чергові виплати в межах Комплексної програми підтримки громадою Захисників та Захисниць України та членів їхніх сімей. Цього разу загальна сума допомоги становила 461 тис. грн. Про це повідомили на офіційному сайті МВА 30 жовтня.

За інформацією адміністрації, виплати охопили 27 отримувачів – військовослужбовців Сіверськодонецької громади та членів їхніх родин. Підтримку надали за кількома напрямами програми, залежно від обставин і підстав для отримання допомоги.

Кому та на які потреби виплатили кошти

Шестеро військовослужбовців отримали матеріальну допомогу на період відпустки. Загалом на ці виплати спрямували 120 тис. грн. Ще одному військовому надали 10 тис. грн у зв’язку з народженням дитини.

Для семи Захисників і Захисниць, які є учасниками бойових дій у період воєнного стану, загальна сума підтримки становила 140 тис. грн.

Окремі виплати передбачені для поранених оборонців. П’ятеро військових, які зазнали поранень, але продовжують службу, отримали загалом 100 тис. грн. Ще 20 тис. грн надали військовослужбовцю, який після поранення припинив службу у зв’язку зі встановленням інвалідності.

Родині загиблого Захисника виплатили 20 тис. грн. Крім того, п’ятеро членів сімей загиблих і зниклих безвісти військовослужбовців отримали загалом 50 тис. грн. Цю допомогу надали до Дня пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави. Також адміністрація здійснила щомісячну виплату дитині загиблого Захисника – 1 тис. грн.

📞 Уточнити умови отримання допомоги та порядок оформлення виплат можна за телефонами

097 847 14 13 ;

; 050 860 43 18.

Для звернень також доступний Портал взаємодії з громадою Сіверськодонецької МВА.

👉 Також нагадаємо, що Станично-Луганська селищна військова адміністрація повідомила про виплату понад 990 тисяч гривень матеріальної допомоги в межах Комплексної програми соціального захисту та підтримки ветеранів війни у 2026 році.