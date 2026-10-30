На Буковині затримали п’ятьох посадовців ТЦК у справі про катування, викрадення та хабарництво

Державне бюро розслідувань повідомило про затримання п’ятьох посадовців Чернівецького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Слідство перевіряє їхню причетність до незаконного позбавлення волі, катування військовозобов’язаних та одержання неправомірної вигоди.

Про справу пресслужба ДБР повідомила 30 жовтня. Саме затримання відбулося раніше – 21 жовтня 2026 року, під час спецоперації за сприяння керівництва Генерального штабу ЗСУ.

Затримані – начальник одного з відділів районного ТЦК та СП і четверо його підлеглих. Як стверджують у ДБР, у Кіцмані слідчі задокументували випадки насильства щодо чоловіків, яких примушували погоджуватися на мобілізацію.

За версією слідства, військовозобов’язаних силоміць затримували на вулицях і доставляли до приміщення ТЦК. Там знущання продовжувалися, щоб змусити чоловіків надати нібито добровільну згоду на мобілізацію.

Один із досліджуваних епізодів стосується учасника бойових дій, який захищав Київ, Ірпінь та Бахмут. За матеріалами провадження, за чоловіком стежили, а коли він наблизився до пішохідного переходу, його силоміць затягнули до автомобіля. У ДБР зазначили, що потерпілий боронив Україну від початку повномасштабного вторгнення.

Слідчі також повідомили про документування вимагання та одержання 5,5 тисячі євро за звільнення затриманого військовозобов’язаного. За версією правоохоронців, гроші вимагали в обмін на те, щоб його відпустити.

Загалом у межах справи ДБР повідомляє про один епізод викрадення людини, чотири епізоди ймовірного катування, а також вимагання й одержання неправомірної вигоди.

⚖️ Які підозри оголосили затриманим

Начальнику відділу та трьом його підлеглим повідомили про підозру за частиною 2 статті 146 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне позбавлення волі або викрадення людини за попередньою змовою групою осіб, що супроводжувалося заподіянням потерпілому фізичних страждань.

Чотирьом підлеглим керівника також інкримінують одержання неправомірної вигоди за попередньою змовою групою осіб – за частиною 3 статті 368 КК України.

Двом із цих чотирьох посадовців додатково повідомили про підозру в катуванні, вчиненому представником держави. Ці дії кваліфіковані за частиною 3 статті 127 КК України. Отже, перелік інкримінованих правопорушень відрізняється для різних фігурантів справи.

📢 «Найсуворіша санкція інкримінованих статей передбачає до 12 років позбавлення волі», – зазначили у ДБР.

Досудове розслідування триває. Працівники бюро перевіряють інші можливі епізоди протиправних дій посадовців та встановлюють людей, які могли від них постраждати. Наразі оприлюднені відомості відображають версію слідства.

Процесуальне керівництво здійснює Чернівецька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону. Вину кожного з підозрюваних має бути доведено в суді: до набрання законної сили обвинувальним вироком діє презумпція невинуватості.

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👉 Також нагадаємо, що Приморський районний суд Одеси виніс обвинувальні вироки дев’ятьом учасникам груп оповіщення одного з районних ТЦК та СП у справі про незаконне позбавлення волі, викрадення та катування чоловіків. Шістьом засудженим призначили реальне ув’язнення. Найсуворіше покарання — сім років і один місяць позбавлення волі.