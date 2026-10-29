Крістін Лагард достроково залишить посаду президентки ЄЦБ

Президентка Європейського центрального банку Крістін Лагард оголосила, що залишить посаду 7 лютого 2027 року. Про своє рішення вона повідомила в соцмережі X (колишній Twitter) у четвер, 29 жовтня. Відставку також підтвердила пресслужба ЄЦБ.

📢 «Я щойно поінформувала своїх колег, що 7 лютого 2027 року залишу посаду президентки ЄЦБ», – написала Лагард. Вона назвала роботу в банку великою честю та подякувала всім, хто підтримував її протягом останніх семи років.

I have just informed my colleagues that I will step down as @ECB President on 7 February 2027. It has been a source of great pride to serve this institution. I thank all of those who have supported me on this journey over the past seven years. https://t.co/eSLLTaDAej — Christine Lagarde (@Lagarde) October 29, 2026

У ЄЦБ уточнили, що Лагард повідомила про рішення Раду керуючих і голову Європейської ради Антоніу Кошту. Члени Ради керуючих подякували їй за роботу та привітали тривалими оплесками стоячи.

У повідомленні банку причини дострокового відходу не зазначені. Раніше медіа обговорювали можливий перехід Лагард до Світового економічного форуму. Про ці припущення нагадало Reuters, однак офіційне оголошення ЄЦБ не містить інформації про її наступне місце роботи.

Як обиратимуть наступника Лагард

Нового президента ЄЦБ призначить Європейська рада за процедурою, передбаченою статтею 283 Договору про функціонування Європейського Союзу.

Згідно з офіційним поясненням Ради ЄС, кандидатів пропонують держави єврозони. Після обговорення та узгодження кандидатури в Єврогрупі Рада ЄС ухвалює рекомендацію для Європейської ради. Призначенню передують консультації з Європарламентом і Радою керуючих ЄЦБ.

Керівника банку призначають на вісім років без права повторного призначення. Кандидат має бути громадянином країни єврозони та мати визнаний авторитет і професійний досвід у грошово-кредитній або банківській сфері.

Лагард очолила ЄЦБ 1 листопада 2019 року, змінивши Маріо Драгі. Її восьмирічний термін мав завершитися 31 жовтня 2027 року, тож вона залишить установу майже на дев’ять місяців раніше.

До призначення в ЄЦБ Лагард у 2011–2019 роках керувала Міжнародним валютним фондом, а перед цим обіймала посаду міністерки економіки та фінансів Франції. Ці відомості наведені в її офіційній біографії на сайті банку.

👉 Також нагадаємо, що Україна та Європейський Союз домовилися створити спільну робочу групу, яка допомагатиме просувати реформи у сфері верховенства права та боротьби з корупцією.