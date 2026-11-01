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США обмежують роботу китайських лабораторій

З 1 грудня 2028 року установи в Китаї та інших економіках без взаємного визнання зі США не зможуть проводити випробування й сертифікацію в межах процедур FCC. Китай попереджає про подорожчання перевірок і можливі заходи у відповідь.

Денис Молотов
Денис Молотов
США обмежують роботу китайських лабораторій
Ілюстративне фото з відкритих джерел / 01.11.2026

Федеральна комісія зі зв’язку США (FCC) 29 жовтня схвалила обмеження для випробувальних лабораторій, органів сертифікації телекомунікаційного обладнання та організацій, які акредитують лабораторії. Нові вимоги стосуватимуться установ у Китаї та інших економіках, що не забезпечують взаємного визнання американських установ у цій сфері.

Обмеження почнуть застосовувати з 1 грудня 2028 року. Після цієї дати відповідні випробування, сертифікація й акредитація для отримання дозволів FCC мають відбуватися у США або в економіках, які відповідають вимогам взаємного визнання. Про ухвалені правила повідомляє FCCID.io з посиланням на документи комісії.

Рішення охоплює не лише місце реєстрації установ. Воно також обмежує виконання відповідних робіт на територіях, які FCC відносить до «невзаємних економік». Отже, реєстрація організації в іншій країні сама собою не дозволятиме проводити такі випробування в Китаї.

Китай попереджає про зростання витрат і заходи у відповідь

Міністерство торгівлі КНР 30 жовтня закликало Вашингтон негайно скасувати обмеження. У відомстві заявили, що FCC продовжує запроваджувати заходи проти Китаю, попри неодноразові заперечення Пекіна.

На думку китайської сторони, такі рішення суперечать домовленостям лідерів двох країн, шкодять торговельно-економічним відносинам і порушують стабільність глобальних виробничих ланцюгів та постачання.

Пекін прогнозує, що перенесення випробувань збільшить витрати компаній, подовжить строки постачання та оновлення продукції. У міністерстві вважають, що наслідки відчують американські підприємства й споживачі.

Китайська сторона також стверджує, що раніше неодноразово пропонувала обговорити двосторонню угоду про взаємне визнання, однак не отримала конструктивної відповіді США. Водночас у відомстві заявили про готовність до консультацій і закликали Вашингтон врахувати позицію галузі.

📢 «Якщо американська сторона наполягатиме на своєму, Китай вживе подальших необхідних заходів і рішуче захищатиме свої законні права та інтереси», – попередив представник міністерства.

Суперечка виникла після вересневого візиту Сі Цзіньпіна до Вашингтона та переговорів із Дональдом Трампом. У повідомленні Білого дому від 25 вересня йшлося про узгодження рекомендацій щодо сприятливішого митного режиму для товарів вартістю $30 млрд у кожному напрямку торгівлі – приблизно $60 млрд загалом. Окремо сторони домовилися продовжити торговельне перемир’я до 10 січня 2027 року, повідомляв Reuters.

👉 Також нагадаємо, що Пекін розкритикував розміщення американських наземних ракетних комплексів «Typhon» на території Японії. Китайська сторона вважає, що вони загрожують стратегічному балансу в регіоні та підвищують ризик військового протистояння.

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