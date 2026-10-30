Сили оборони уразили «іскандер-м» на росії

Підрозділи Сил оборони України 29 жовтня та в ніч на 30 жовтня уразили пускову установку оперативно-тактичного ракетного комплексу «іскандер-м», склади боєприпасів і матеріально-технічних засобів, а також ремонтні об’єкти противника. Про результати ударів повідомив Генеральний штаб ЗСУ у п’ятницю, 30 жовтня.

За даними військового командування, пускова установка «іскандер-м» перебувала в районі перевантаження балістичних ракет поблизу Фатежа Курської області рф. Генштаб підтвердив її ураження.

Які склади та ремонтні об’єкти потрапили під удари

На тимчасово окупованій Луганщині українські підрозділи уразили одразу кілька об’єктів російської армії. Поблизу Ганусівки під удар потрапив склад боєприпасів, а в районі Біловодська – склад матеріально-технічних засобів.

Також Сили оборони завдали ураження ремонтному підрозділу противника поблизу Рубіжного та ремонтно-відновлювальній базі в районі Писарівки Луганської області.

Окремо Генштаб повідомив про удари по складах боєприпасів російських військ у районах Малоянисоля на Донеччині та Новоєгорівки на Харківщині.

У військовому командуванні пояснили, як ураження таких цілей впливає на бойові можливості окупантів.

📢 «Кожна знищена пускова установка “іскандер-м” зменшує спроможність армії рф завдавати балістичних ударів по українських містах. Ураження ремонтних підрозділів ускладнює противнику відновлення пошкодженої техніки та її повернення на фронт, а втрата складів боєприпасів знижує його вогневі можливості», – зазначили в Генштабі.

Напередодні, 29 жовтня, про ураження пускової установки «іскандера» заявив шостий президент України В.О. Зеленський. Тоді він не назвав місця удару, але повідомив також про знищення двох російських літаків су-34.

Того ж дня Військово-Морські Сили ЗСУ оприлюднили подробиці удару по авіації противника. За їхніми даними, ракетним комплексом «Нептун» було знищено два винищувачі-бомбардувальники су-34 на аеродромі «маринівка» у волгоградській області рф. У ВМС нагадали, що ці літаки росія використовує для ударів керованими авіабомбами по українських містах, позиціях Сил оборони та прифронтових територіях.

👉 Також нагадаємо, що шостий президент України В.О. Зеленський увів у дію рішення РНБО про санкції проти учасників російського супутникового проєкту «рассвєт» та 39 суден тіньового флоту.