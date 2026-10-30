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Сили оборони уразили «іскандер-м» на росії

Українські військові завдали ударів по пусковій установці балістичних ракет у курській області та об’єктах забезпечення російської армії на Луганщині, Донеччині й Харківщині.

Денис Молотов
Денис Молотов
Сили оборони уразили «іскандер-м» на росії
Ілюстративне фото з відкритих джерел / ШІ / 30.10.2026

Підрозділи Сил оборони України 29 жовтня та в ніч на 30 жовтня уразили пускову установку оперативно-тактичного ракетного комплексу «іскандер-м», склади боєприпасів і матеріально-технічних засобів, а також ремонтні об’єкти противника. Про результати ударів повідомив Генеральний штаб ЗСУ у п’ятницю, 30 жовтня.

За даними військового командування, пускова установка «іскандер-м» перебувала в районі перевантаження балістичних ракет поблизу Фатежа Курської області рф. Генштаб підтвердив її ураження.

Які склади та ремонтні об’єкти потрапили під удари
Сили оборони уразили «іскандер-м» на росії 01
Ілюстративне фото / Генеральний штаб ЗСУ / 30.10.2026

На тимчасово окупованій Луганщині українські підрозділи уразили одразу кілька об’єктів російської армії. Поблизу Ганусівки під удар потрапив склад боєприпасів, а в районі Біловодська – склад матеріально-технічних засобів.

Також Сили оборони завдали ураження ремонтному підрозділу противника поблизу Рубіжного та ремонтно-відновлювальній базі в районі Писарівки Луганської області.

Окремо Генштаб повідомив про удари по складах боєприпасів російських військ у районах Малоянисоля на Донеччині та Новоєгорівки на Харківщині.

У військовому командуванні пояснили, як ураження таких цілей впливає на бойові можливості окупантів.

📢 «Кожна знищена пускова установка “іскандер-м” зменшує спроможність армії рф завдавати балістичних ударів по українських містах. Ураження ремонтних підрозділів ускладнює противнику відновлення пошкодженої техніки та її повернення на фронт, а втрата складів боєприпасів знижує його вогневі можливості», – зазначили в Генштабі.

Напередодні, 29 жовтня, про ураження пускової установки «іскандера» заявив шостий президент України В.О. Зеленський. Тоді він не назвав місця удару, але повідомив також про знищення двох російських літаків су-34.

Того ж дня Військово-Морські Сили ЗСУ оприлюднили подробиці удару по авіації противника. За їхніми даними, ракетним комплексом «Нептун» було знищено два винищувачі-бомбардувальники су-34 на аеродромі «маринівка» у волгоградській області рф. У ВМС нагадали, що ці літаки росія використовує для ударів керованими авіабомбами по українських містах, позиціях Сил оборони та прифронтових територіях.

👉 Також нагадаємо, що шостий президент України В.О. Зеленський увів у дію рішення РНБО про санкції проти учасників російського супутникового проєкту «рассвєт» та 39 суден тіньового флоту.

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