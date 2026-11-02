Вето, а потім домовленості: Трамп озвучив план на випадок поразки республіканців

Президент США Дональд Трамп заявив, що може активно застосовувати право вето, якщо демократи здобудуть контроль над обома палатами Конгресу на проміжних виборах 3 листопада. Про свої наміри він розповів журналістці Міранді Девайн у подкасті Pod Force One видання New York Post.

Фрагмент інтерв’ю оприлюднили 1 листопада, а вихід повної розмови анонсували на понеділок, 2 листопада.

📢 «Гадаю, я стану містером Вето», — сказав Трамп.

Президент США припустив, що після одного-двох місяців відхилення законопроєктів демократи будуть готові до переговорів. Він розраховує, що тоді сторони зможуть укладати домовленості. Водночас Трамп висловив сподівання, що республіканці збережуть контроль над Конгресом.

Як Білий дім готується до можливого посилення демократів

Адміністрація Трампа протягом кількох місяців розробляє варіанти продовження його політики без ухвалення нових законів. Про це Reuters повідомило з посиланням на посадовця Білого дому та двох співрозмовників, обізнаних із підготовкою.

За їхніми словами, ще з квітня високопосадовці спільно з юристами адміністрації опрацьовують можливі рішення щодо імміграції, мит, вартості житла та федеральних видатків. Вони також оцінюють правові межі президентських повноважень і способи захисту таких рішень у судах.

Окремо команда готується до можливих парламентських розслідувань. Контроль над Конгресом дозволить демократам перевіряти діяльність адміністрації, перешкоджати ухваленню підтримуваних Трампом законопроєктів та впливати на фінансування його пріоритетів.

Водночас президент збереже повноваження виконавчої влади. Його право вето також залишиться чинним, проте Конгрес може подолати вето двома третинами голосів у кожній палаті, як пояснює Національний архів США.

Напередодні виборів американці активно голосують достроково. За підрахунком Associated Press станом на 1 листопада, бюлетені вже подали понад 54 млн виборців – особисто або поштою. Раніше повідомлялося про понад 43 млн.

Тим часом опитування Reuters/Ipsos, завершене 19 жовтня, зафіксувало 31% схвалення роботи Трампа. Це найнижчий показник за обидва його президентські терміни саме в дослідженнях Reuters/Ipsos. Опитування охопило 1679 дорослих американців, похибка для всієї вибірки становила близько двох відсоткових пунктів. Про результати йдеться в матеріалі Reuters.

👉 Також нагадаємо, що Федеральна комісія зі зв’язку США (FCC) 29 жовтня схвалила обмеження для випробувальних лабораторій, органів сертифікації телекомунікаційного обладнання та організацій, які акредитують лабораторії.