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НАБУ викрило посадовців СБУ та Нацполіції у справі кришування «кол-центрів»

НАБУ та САП розслідують діяльність злочинної організації, яка, за версією слідства, забезпечувала захист шахрайських колцентрів через підкуп високопосадовців. Окремо бюро заявило, що під час обшуку один із посадовців СБУ погрожував детективам застосуванням зброї.

Денис Молотов
Денис Молотов
НАБУ викрило посадовців СБУ та Нацполіції у справі кришування «кол-центрів»
Ілюстративне фото з відкритих джерел / НАБУ та САП / 04.11.2026

У середу, 4 листопада, Національне антикорупційне бюро (НАБУ) повідомило про викриття в межах операції «Карфаген» схеми систематичного надання хабарів за безперешкодну роботу шахрайських колцентрів та інших незаконних бізнесів.

За даними слідства, до неї були залучені чинні високопосадовці Служби безпеки України (СБУ), Національної поліції та Офісу генерального прокурора (ГПУ), а також представники кримінального середовища.

Учасники організації, як стверджують слідчі, налагодили систему щомісячних платежів. Натомість власникам нелегальних колцентрів обіцяли захист від кримінального переслідування та блокування розслідувань. Мережа працювала в різних регіонах України.

За раніше оприлюдненою інформацією НАБУ, організацію очолював один із керівників структурних підрозділів Офісу генерального прокурора.

НАБУ заявило про перешкоджання обшуку

Вранці 4 листопада бюро оприлюднило окреме повідомлення про погрози на адресу детективів. За його даними, високопосадовець СБУ не допускав правоохоронців до місця проведення обшуку та погрожував застосувати вогнепальну зброю.

У НАБУ наголосили, що слідчі дії проводили на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду (ВАКС).

📢 «Крім того, на місце проведення обшуку прибули спецпризначенці СБУ», — зазначили в бюро.

Такі дії НАБУ назвало неприпустимими та такими, що перешкоджають виконанню процесуальних обов’язків детективів. Подробиці інциденту відомство пообіцяло повідомити згодом. Імені посадовця та його посади в цій заяві не навели.

Розслідування в межах «Карфагена» триває вже певний час. Зокрема, 22 жовтня НАБУ повідомило про підозру ще одному ймовірному учаснику організації — колишньому керівнику одного з департаментів Офісу генерального прокурора.

За версією слідства, він спілкувався з представниками нелегальних колцентрів, систематично отримував від них гроші та залучав до схеми інших осіб. Також йому приписують забезпечення конспірації й безпеки учасників організації.

У тому повідомленні бюро зазначало, що загальна сума задокументованої неправомірної вигоди перевищила 1 млрд гривень. Слідчі продовжували встановлювати інших причетних до роботи схеми.

👉 Також відомо, що 6 вересня НАБУ та САП повідомили про викриття п’ятьох учасників злочинної організації, яка, за даними слідства, отримувала хабарі від шахрайських кол-центрів. Її організатором правоохоронці називають одного з керівників структурних підрозділів Офісу генерального прокурора (ОГП).

Наведені обставини є версією слідства. Винуватість фігурантів має встановити суд.

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