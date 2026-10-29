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Удар по багатоповерхівці в Кременчуці: троє загиблих, 19 поранено

Серед тих, хто потребував допомоги після російської атаки, - п’ятеро дітей. До лікарень госпіталізували 11 людей, зокрема одну дитину.

Денис Молотов
Денис Молотов
Удар по багатоповерхівці в Кременчуці: троє загиблих, 19 поранено 01
Фото: наслідки російського удару на у Кременчуці на Полтавщині / ДСНС України / 29.10.2026

У Кременчуці на Полтавщині троє людей загинули внаслідок російського удару по багатоквартирному житловому будинку вдень 29 жовтня. Оновлені дані повідомив начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.

За інформацією екстрених служб, по медичну допомогу звернулися 19 людей, серед них п’ятеро дітей. Госпіталізація знадобилася 11 постраждалим, зокрема одній дитині.

📢 «За інформацією екстрених служб, за медичною допомогою загалом звернулися 19 людей. З них 5 дітей. 11 осіб госпіталізовано, з них 1 дитина»,уточнив очільник області.

Раніше Дяківнич повідомляв про травмування шестирічної дитини, яку доправили до лікарні. Постраждалим надають необхідну допомогу.

Пошкоджені житлові будинки та автомобілі

За повідомленням Полтавської ОВА, російський безпілотник влучив у багатоквартирний будинок. На місце направили всі екстрені служби. Після удару загорілися припарковані автомобілі.

Міський голова Віталій Малецький підтвердив значні пошкодження багатоповерхових житлових будинків. Частину автомобілів мешканців пошкоджено, інші знищив вогонь. Наслідки атаки уточнюють.

Спочатку обласна адміністрація повідомила про двох загиблих та одну травмовану людину. Протягом дня кількість постраждалих зростала, а згодом стало відомо про третю загиблу людину. В останньому оновленні ОВА навела загальну кількість звернень по медичну допомогу та окремо – госпіталізованих.

Того ж дня російські війська атакували й інші українські міста. У Дніпрі дрон ударив по платформі залізничного вокзалу, де перебував поїзд Дніпро – Запоріжжя: загинули 13 людей. У центрі Чернігова також зафіксували влучання безпілотника; за попередніми повідомленнями, загинули двоє людей.

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