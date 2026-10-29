Удар по п’ятиповерхівці в Ізюмі: десятеро поранених, під завалами люди

У четвер, 29 жовтня, російська керована авіабомба влучила у п’ятиповерховий будинок в Ізюмі на Харківщині. Поранень зазнали десятеро людей, семеро з них госпіталізовані з вибуховими пораненнями. На місці триває пошуково-рятувальна операція.

Про влучання та руйнування повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов. За його словами, частина будівлі зруйнована з першого по п’ятий поверхи.

Під завалами можуть перебувати люди. До ліквідації наслідків атаки залучені екстрені служби, постраждалим надають медичну допомогу.

Кількість поранених уточнювали протягом дня. Спочатку обласна влада повідомляла про п’ятьох постраждалих, згодом – про дев’ятьох. За подальшим уточненням, їх кількість зросла до десяти.

За оновленою інформацією від очільника Харківської ОВА:

В Ізюмі рятувальники деблокували з-під завалів пʼятиповерхової будівлі одну постраждалу людину . Медики надають необхідну допомогу. На цю хвилину – 10 постраждалих. За попередньою інформацією, під завалами можуть перебувати 4 людей. Пошуково-рятувальна операція триває. Ворог атакував Ізюм трьома КАБами

. Медики надають необхідну допомогу. На цю хвилину – 10 постраждалих. За попередньою інформацією, Пошуково-рятувальна операція триває. Ворог атакував Ізюм трьома КАБами UPD 17:02

Рятувальники деблокували з-під завалів потрощеної будівлі в Ізюмі ще одну постраждалу людину . Надається вся необхідна допомога. Наразі кількість постраждалих зросла до 12 осіб . На місці працюють всі екстрені служби. Триває пошуково-рятувальна операція.



Рятувальники потрощеної будівлі в Ізюмі . Надається вся необхідна допомога. Наразі . На місці працюють всі екстрені служби. Триває пошуково-рятувальна операція. UPD 17:53

Кількість постраждалих внаслідок удару ворожими КАБ зросла до 13. Всім надається медична допомога.



У Лозовій госпіталізували шістьох чоловіків, у Харкові горіла техніка

Того ж дня російські війська завдали ракетного удару по Лозовій. Як повідомив Синєгубов, поранення дістали шестеро чоловіків: 44-річний, 60-річний, двоє 64-річних та двоє 68-річних. Усіх шістьох госпіталізували з вибуховими пораненнями. Медики надають їм необхідну допомогу.

У Холодногірському районі Харкова внаслідок атаки російського безпілотника постраждала 72-річна жінка. За даними ДСНС Харківщини, у неї виникла гостра реакція на стрес.

Після удару загорілися вантажні автомобілі, автобуси та інша техніка. Площа пожежі становила 400 квадратних метрів. На місці працювали рятувальники, сапери й психологи ДСНС.

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