Прем’єр Бельгії попросив про відставку після провалу бюджетних переговорів

Прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер подав королю Філіпу прохання про відставку після того, як урядова коаліція не змогла погодити федеральний бюджет на 2027 рік. Про це Королівський палац повідомив у понеділок, 2 листопада.

Водночас монарх залишив рішення щодо відставки відкритим. З вівторка, 3 листопада, він розпочне консультації з керівниками партій парламентської більшості. Про це йдеться в офіційному повідомленні палацу.

Філіп висловив жаль, що учасники переговорів не досягли згоди щодо бюджету, який відповідав би нинішнім потребам країни.

📢 «У контексті значної геополітичної невизначеності та серйозних економічних викликів країна не може собі дозволити тривалу політичну кризу», – наголосили в палаці.

Король закликав політичні сили діяти відповідально, керуватися загальним інтересом і бути готовими до компромісів. Наступна аудієнція де Вевера запланована на п’ятницю, 6 листопада, повідомляє AFP.

Чому коаліція не домовилася про бюджет

Зверненню прем’єра до короля передували безрезультатні переговори з партнерами по уряду, які тривали протягом вихідних. Основні суперечки стосуються співвідношення скорочення державних видатків і підвищення податків.

За інформацією The Brussels Times, партії Vooruit, CD&V та Les Engagés запропонували збільшити податковий внесок найбільш заможних громадян. Проти цього виступили франкомовні ліберали MR та фламандські націоналісти N-VA, до яких належить де Вевер.

Уряд шукає можливості скоротити видатки й збільшити надходження. За даними AFP, йдеться про бюджетні заходи на 10 млрд євро до 2029 року, покликані зменшити дефіцит державних фінансів.

The Brussels Times наводить оцінку дефіциту Бельгії на рівні 5,2% ВВП, називаючи його найвищим у єврозоні. Державний борг, за даними видання, цього року перевищить 110% ВВП. Для порівняння, наведені показники Франції становлять 116%, Італії — 137%, Греції — 146%.

Де Вевер прагнув досягти домовленості до вівторка, 3 листопада, щоб уникнути тимчасового фінансування за правилом однієї дванадцятої. Такий механізм дозволяє щомісяця фінансувати видатки в межах відповідної частки останнього затвердженого річного бюджету.

Прохання прем’єра ще не означає остаточного припинення роботи уряду чи автоматичного призначення виборів. Подальший розвиток подій залежатиме від рішення монарха та переговорів політичних сил. Серед можливих сценаріїв – збереження чинної коаліції, пошук іншої урядової більшості або дострокові вибори.

Нагадаємо, де Вевер раніше висловлював сумніви щодо можливості поразки росії у війні проти України та називав такий сценарій небажаним через ризик дестабілізації ядерної держави. Ці заяви спричинили критику його позиції.

Також бельгійський прем’єр називав швидке повноправне членство України в ЄС нереалістичним і наполягав на проходженні передбачених процедур та виконанні критеріїв вступу. Про це він заявив перед зустріччю європейських лідерів у квітні.

👉 Також нагадаємо, що Іліяна Йотова перемогла у другому турі президентських виборів у Болгарії, який відбувся 1 листопада.