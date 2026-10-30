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В НАТО заявили про постачання Patriot Україні та відсутність затримок

Денис Молотов
Денис Молотов
В НАТО заявили про постачання Patriot Україні та відсутність затримок
Фото ілюстративне з відкритих джерел / AI / верховний головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич.

Сполучені Штати продовжують передавати Україні ракети-перехоплювачі для систем «Patriot» та озброєння, закуплене коштом європейських союзників. Про це заявив верховний головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич під час спілкування з журналістами в Ризі 30 жовтня, повідомляє Bloomberg.

За словами генерала, постачання відбувалося й протягом останнього тижня. Водночас він відмовився уточнювати склад переданого озброєння.

📢 «Усе вже доставлено. Власне, у нас була поставка саме протягом останнього тижня. Я не буду вдаватися в подробиці щодо кількості чи типів ракет, але поставки тривають», – сказав Гринкевич.

Він також запевнив, що жодна позиція в оплачених європейськими союзниками пакетах PURL не зазнала затримок. Окремо командувач торкнувся погодження передачі американського озброєння з інших країн.

📢 «Кожен окремий запит на передачу озброєння третій стороні, поданий уряду США, був схвалений. Ми продовжуємо працювати над наповненням майбутніх пакетів допомоги. Ми докладаємо до цього значних зусиль», – заявив він.

ℹ️ PURLмеханізм закупівлі американського озброєння для України за фінансування союзників і партнерів. Як пояснює НАТО, пакети формують відповідно до пріоритетних потреб українських військових.

Що Україна повідомляла про затримки ракет

Заява Гринкевича пролунала після повідомлень про проблеми з постачанням PAC-3 – перехоплювачів, які використовують передусім проти балістичних цілей.

29 жовтня Радіо Свобода з посиланням на неназване джерело в НАТО повідомило, що США затримують передачу цих ракет. Водночас PAC-2, які застосовують насамперед проти літаків і крилатих ракет, за словами співрозмовника видання, продовжують надходити в межах PURL.

Гринкевич не уточнив, які саме перехоплювачі були в останній поставці. Тому його повідомлення не дає змоги встановити, чи отримала Україна ті PAC-3, про затримку яких ішлося напередодні.

Ще 26 жовтня шостий президент України В.О. Зеленський заявив, що Україна майже місяць очікує на підпис міністра оборони США Піта Гегсета щодо ракет для Patriot та NASAMS. Він доручив повторно обговорити питання з американською стороною. Паралельно Україна веде переговори з іншими партнерами, які мають запаси перехоплювачів.

В інтерв’ю ABC News, оприлюдненому 23 жовтня, Зеленський повідомив, що за попередні три місяці Україна отримала від США лише 24 ракети для «Patriot». Президент зазначив, що не почувається зрадженим, але розчарований рівнем американської підтримки.

Раніше глава держави також припускав, що скорочення постачань може бути способом схилити Україну до поступок.

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