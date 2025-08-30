Патріотичний забіг у Дніпрі: сотні учасників від Луганщини вшанували Героїв

Понад 600 мешканців Луганщини долучилися до Всеукраїнського патріотичного забігу «Шаную воїнів, біжу за Героїв України». Про масову участь жителів регіону повідомила Луганська обласна військова адміністрація (ОВА) в суботу. 30 серпня.

Цьогорічний забіг став знаковим для області: серед учасників були військовослужбовці, ветерани бойових дій, спортсмени, представники правоохоронних органів, а також рідні й близькі полеглих воїнів.

До заходу активно приєдналася молодь і всі, хто прагнув висловити свою вдячність та вшанувати Героїв. Важливо, що 20 мешканців Луганщини з-за кордону долучилися до патріотичного марафону, що підкреслило єдність громади незалежно від відстаней.

Урочисте відкриття забігу відбулося на Алеї Захисників Луганщини у Дніпрі — місці, яке є символом пам’яті про загиблих бійців, котрі полягли у боях біля Кремінної та Сіверськодонецька.

Присутні разом вшанували хвилиною мовчання всіх полеглих у російсько-українській війні. Атмосфера заходу була пронизана сумом і водночас гордістю за тих, хто пожертвував власним життям задля незалежності України.

«Ми пам’ятаємо. Ми вдячні. Ми продовжуємо справу Героїв»

Організатори наголосили, що цей забіг не має спортивного змагання як мети. Він є символічним жестом пам’яті, коли люди виходять на дистанцію не задля рекордів чи нагород, а щоб віддати шану тим, хто вже ніколи не зможе бігти поруч. Девіз заходу — «Ми пам’ятаємо. Ми вдячні. Ми продовжуємо справу Героїв» — відобразив головний зміст події.

Виступаючи перед учасниками, перший заступник голови Луганської обласної військової адміністрації Олексій Смирнов підкреслив:

📢 «За кожним іменем Героя стоїть не лише історія мужності, а й родина, яка втратила найдорожчу людину. Їхня сила і гідність — приклад для всіх нас. Тож я низько вклоняюся тим матерям, тим сім’ям, хто так і не дочекався на своїх. Щиро дякую за вашу мужність, а ми робитимемо все, аби ім’я кожного було вписане не тільки в історію Луганщини та всієї України».

Особливо зворушливим моментом стала промова Ольги Довгаль — дружини загиблого воїна, нашого земляка Анатолія Довгаля. Він був одним із перших, хто став на захист держави у 2014 році, та віддав життя за свободу України у 2017-му.

Право оголосити старт патріотичного забігу отримав ветеран війни, начальник відділу по роботі з ветеранами Сіверськодонецької міської військової адміністрації Станіслав Ященко.

Кожен учасник забігу отримав диплом на згадку про участь у заході. Це не просто пам’ятний документ, а знак пошани та вдячності за внесок у збереження пам’яті про Героїв.

Захід об’єднав сотні людей у спільному прагненні вшанувати тих, хто віддав життя за Україну, і ще раз наголосив: пам’ять про Героїв завжди житиме у серцях українців.

