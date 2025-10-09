Слов’янськ під обстрілом: росіяни скинули дві авіабомби, є поранені

Щонайменше семеро мешканців міста Слов’янськ у Донецькій області дістали поранення внаслідок удару по Слов’янську, який російська авіація здійснила за допомогою керованих авіабомб (КАБ). Про це інформує Донецька обласна військова адміністрація у четвер, 9 жовтня.

📢 «Серед постраждалих одна людина перебуває у тяжкому стані. За попередніми даними, росіяни скинули на місто дві авіабомби. Обсяги завданої шкоди наразі уточнюються», — йдеться у повідомленні ОВА.

У свою чергу, міський голова Слов’янська Вадим Лях у відеозверненні розповів, що удар по Слов’янську припав на один з об’єктів критичної інфраструктури.

📢 «Одне із сьогоднішніх влучань КАБ — котельня №31 у Залізничному мікрорайоні… Вона майже зруйнована», — повідомив Лях.

☝️ Мер також звернувся до жителів міста із закликом евакуюватися, особливо це стосується літніх людей і сімей з дітьми.

📢 «Настав час евакуації. Хоча б на опалювальний сезон. Тому що ми бачимо, що ворог гатить по енергосистемі, безпосередньо по котельнях. І це — велика небезпека, що опалювальний сезон буде надважким», — додав він.

Внаслідок удару по Слов’янську зазнала пошкоджень місцева енергетична інфраструктура, і влада наразі оцінює масштаби руйнувань.

1 з 3

Раніше сьогодні стало відомо, що через російську атаку без електропостачання залишився Чорноморськ Одеської області, а також майже всі населені пункти Чорноморської громади. Критичні об’єкти міста наразі працюють на генераторах, а ремонтні бригади вже відновлюють енергопостачання.

Крім того, в ніч на 9 жовтня росія здійснила чергову масштабну атаку на територію України — було зафіксовано 112 запусків безпілотників різних типів. Сили протиповітряної оборони та засоби радіоелектронної боротьби знищили або подавили 87 ворожих дронів. Незважаючи на це, 22 ударні безпілотники влучили у 12 різних локацій, спричинивши нові руйнування.

☝️ Обласна влада на Донеччині закликає мешканців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, дотримуватися правил безпеки й за можливості евакуюватися з прифронтових районів.

📌 Також внаслідок масованих російських атак по Запорізькому району пізно ввечері в середу, 8 жовтня, було пошкоджено приватні будинки, а також частково порушено електропостачання.