Четвер, 9 Жовтня, 2025
рф вдарила по Запорізькому району: один загиблий, пошкоджено житло

Денис Молотов
Внаслідок масованих російських атак по Запорізькому району пізно ввечері в середу, 8 жовтня, було пошкоджено приватні будинки, а також частково порушено електропостачання. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров.

📢 «Пошкоджено приватні будинки. Є часткові проблеми з електропостачанням. Як тільки безпекова ситуація дозволить — енергетики приступлять до ліквідації», — написав Федоров. Згодом він уточнив, що внаслідок атаки постраждала одна людина.

Загалом протягом доби війська рф завдали 580 ударів по 14 населених пунктах області. Внаслідок цього дві людини отримали поранення у Запорізькому та Пологівському районах.

За даними ОВА, ситуація виглядає так 👇:

▪️ 11 авіаційних атак здійснено по Степногірську, Лук’янівському, Гуляйполю та Білогір’ю;
▪️ 351 БпЛА різних типів, переважно FPV, атакував Степногірськ, Плавні, Степове, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Новоандріївку, Чарівне та Білогір’я;
▪️ 7 обстрілів із реактивних систем залпового вогню накрили Кушугум, Гуляйполе, Новоданилівку та Полтавку;
▪️ 211 артилерійських ударів було завдано по територіях Степногірська, Плавнів, Степового, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Новоандріївки, Чарівного, Білогір’я, Полтавки та Малинівки.

До ОВА надійшло 25 повідомлень про руйнування — пошкоджено багатоповерхові та приватні будинки, автомобілі й об’єкти інфраструктури.

📢 «40-річний чоловік загинув внаслідок російського удару. Ворог атакував FPV-дроном селище Річне Запорізького району. Загинув чоловік та виникла пожежа. Екстрені служби вже ліквідовують наслідки», — повідомив Іван Федоров.

Раніше надходили повідомлення про удар росіян по інфраструктурному об’єкту в Запоріжжі. Перед цим Федоров попереджав мешканців про активність ворожої тактичної авіації та загрозу застосування керованих авіаційних бомб (КАБів) по області.

Також з минулої ночі Сумська область перебуває під масованими ворожими ударами БпЛА та КАБів — за даними місцевої влади, загинуло троє людей.

👉 Нагадаємо. що у тимчасово окупованій Феодосії в Криму не вщухає потужна пожежа. Вогонь охопив нафтоналивний термінал у місцевому порту після влучного удару безпілотників у ніч проти 6 жовтня.

