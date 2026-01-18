Неділя, 18 Січня, 2026
Шмигаль доручив прискорити відновлення світла і тепла у столиці та області

Денис Молотов
Денис Шмигаль | Перший віцепрем'єр — Міністр енергетики України

Енергетична ситуація в Києві та Київській області стала ключовою темою чергового засідання Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в електроенергетичних системах. Засідання провів перший віцепрем’єр-міністр України — міністр енергетики Денис Шмигаль. Про це він повідомив у соціальних мережах.

Пріоритет — швидке відновлення та захист інфраструктури

Шмигаль наголосив, що головним завданням залишається якнайшвидше відновлення енергопостачання та посилення захисту об’єктів критичної інфраструктури від російських атак.

📢 «Максимально швидке відновлення енергопостачання та посилення захисту об’єктів критичної інфраструктури — найвищий пріоритет», — підкреслив він.

☝️ Ситуація з теплопостачанням

За інформацією штабу, у Києві тривають роботи з повернення тепла приблизно до 100 житлових будинків. У разі потреби ці будинки, а також критичні об’єкти, заживлюють від генераторів.

Денис Шмигаль доручив столичній владі опрацювати питання збільшення кількості теплових ремонтних бригад спільно з АТ «Укрзалізниця» та Міністерством розвитку громад та територій. Згідно з дорученням, 30 бригад має сформувати «Укрзалізниця», ще 20 бригад — регіони України.

🔌 Електропостачання: роботи тривають цілодобово

Коментуючи ситуацію зі світлом, Шмигаль зазначив, що вона залишається складною, а енергетики працюють 24/7. На виконання рішень штабу в Києві вже розпочали роботу додаткові бригади енергетиків з інших регіонів.

📢 «Наша мета — миттєва координація та реагування. Не тижні, не дні, а лічені години», — наголосив очільник міністерства Енергетики України.

👉 Також нагадаємо, що у Київській області критична інфраструктура повністю забезпечена резервними джерелами електропостачання. Про це 18 січня повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

