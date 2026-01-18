Прем’єр інформує про ситуацію в енергетиці Київщини

У Київській області критична інфраструктура повністю забезпечена резервними джерелами електропостачання. Про це 18 січня повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

Пункти незламності та підтримка населення

За її словами, для підтримки жителів регіону в області розгорнули 456 «Пунктів незламності». Окрім цього, функціонують так звані вагони незламності від «Укрзалізниці», які використовуються як додаткові місця обігріву та допомоги людям.

☝️ Теплопостачання та резервні рішення

Будинки з електроопаленням підключені до генераторів великої потужності. Також у регіоні додатково працюють 36 мобільних котелень, що дозволяє підтримувати подачу тепла у разі аварійних відключень.

Юлія Свириденко зазначила, що уряд провів нараду з представниками бізнесу щодо функціонування підприємств в умовах надзвичайної ситуації в енергетиці. Наразі в Київській області працює понад 50 когенераційних установок, які виробляють електроенергію та тепло одночасно.

Для спрощення підключення таких установок держава запустила єдине вікно для бізнесу на платформі «Пульс», що має прискорити всі необхідні процедури.

Раніше, 17 січня, мер Києва Віталій Кличко повідомив, що в столиці залишалося 50 житлових будинків без тепла. Загалом після російської атаки 9 січня без опалення в Києві перебували близько 6 тисяч будинків.

👉 Також нагадаємо, що шостий президент України Володимир Зеленський у четвер, 15 січня, провів селекторну нараду, присвячену надзвичайній ситуації в енергетиці.