Що таке фашизм: історія ідеології, її ознаки та сучасні політичні суперечки

У сучасних публічних дискусіях слово «фашизм» звучить дедалі частіше. Його можна почути у політичних токшоу, у виступах посадовців, у блогах та соціальних мережах. Нерідко цей термін використовується як емоційний ярлик — для звинувачення опонента, посилення аргументу або просто заради привернення уваги. У циклі матеріалів «Маніпуляція свідомістю» ми вже розглядали механіку подібних інформаційних прийомів і пояснювали, як працюють маніпулятивні технології у публічному просторі. Сьогодні, на тлі тривалої війни з росією та зростання кількості конфліктів у світі, стає особливо важливо розуміти справжній зміст термінів, які часто звучать у медійному просторі. Саме тому цей матеріал — не про звинувачення чи політичні ярлики, а передусім про спробу розібратися у значенні поняття «фашизм», щоб краще орієнтуватися у складних політичних дискусіях і відрізняти історичні факти від маніпуляцій.

23 березня 1919 року в Мілані було створено політичний рух «Італійський союз боротьби» (Fasci italiani di combattimento), який очолив Беніто Муссоліні. Саме цю дату історики часто називають точкою відліку формування фашистської ідеології як політичного руху. Минуло понад століття від появи цього явища, але дискусії про його природу, ознаки та використання самого терміна в політичній риториці не вщухають і сьогодні.

Розуміння того, що саме означає цей термін, важливе не лише для академічних дискусій. Без точних визначень будь-яка складна політична реальність може перетворитися на набір взаємних звинувачень, де історичні поняття втрачають своє справжнє значення.

Джерела ідеології

Слово «фашизм» походить від італійського fascio — «зв’язка», «об’єднання». Символом руху стала fasces — зв’язка прутів із сокирою, яку в Стародавньому Римі носили як знак державної влади та єдності.

Політична ідеологія фашизму сформувалася після Першої світової війни в Італії — країні, що переживала економічну кризу, соціальні конфлікти та політичну нестабільність. На цьому тлі політичний рух на чолі з Беніто Муссоліні запропонував модель сильної централізованої держави, яка повинна була об’єднати суспільство і подолати хаос.

У 1922 році Муссоліні прийшов до влади після «походу на Рим». Його режим швидко перетворив Італію на авторитарну державу з однопартійною системою, масштабною пропагандою та контролем над політичним життям.

Найбільш радикальної форми ця ідеологія набула в Німеччині під керівництвом Адольфа Гітлера. Його режим — націонал-соціалізм — поєднав фашистські принципи з расовою ідеологією та політикою агресивної експансії.

Ознаки фашистських режимів

Політологи зазвичай визначають фашизм не за назвою політичного руху, а за набором характеристик.

Концентрація влади.

Політична влада зосереджується в руках одного лідера або вузької групи. Демократичні інститути або ліквідуються, або існують лише формально.

Культ лідера.

Керівник держави подається як символ нації, її історичної місії та майбутнього.

Радикальний націоналізм.

Фашистські рухи зазвичай будуються на ідеї національного відродження та особливої ролі держави у світі.

Масова політична мобілізація.

Держава активно залучає населення до політичного життя через масові організації, пропаганду та державні кампанії.

Контроль над інформацією.

Медіа, культура та освіта перебувають під контролем держави або суворою цензурою.

Мілітаризація суспільства.

Військова дисципліна, культ сили та готовність до конфлікту часто стають частиною державної ідеології.

Історики підкреслюють, що наявність окремих таких ознак не означає автоматично, що політична система є фашистською. Важливою є саме їхня сукупність.

«Ур-фашизм»: попередження інтелектуалів

У 1995 році італійський письменник і філософ Умберто Еко описав явище, яке він назвав «ур-фашизмом» (або вічний фашизм) — потенційним набором рис, здатних виникати у різних політичних системах.

Серед них:

культ традиції та минулої величі;

страх перед соціальними або культурними відмінностями;

переконання, що незгода є зрадою;

апеляція до розчарованих соціальних груп;

культ героїзму і самопожертви;

постійний пошук «ворогів».

Еко підкреслював, що такі елементи можуть з’являтися у різних політичних контекстах і не завжди означають формування класичного фашистського режиму. Проте їх поява може свідчити про зростання авторитарних тенденцій.

Порівняння з іншими тоталітарними системами

Одним із найбільш дискусійних питань у політичній історії є порівняння фашизму з радянською політичною системою.

СРСР офіційно позиціонував себе як головного противника фашизму та відіграв вирішальну роль у перемозі над нацистською Німеччиною під час Другої світової війни.

Водночас деякі дослідники звертають увагу на структурні схожості між різними тоталітарними системами. У період правління Йосипа Сталіна у Радянському Союзі існували культ лідера, централізована партійна влада, контроль над інформацією та масштабні політичні репресії.

Американський історик Роберт Пакстон, один із провідних дослідників фашизму, зазначав, що фашизм слід розуміти передусім як політичну практику, а не лише як набір ідей. За його словами, фашистські рухи виникають у періоди глибоких криз, коли частина суспільства готова підтримати сильну владу в обмін на стабільність.

Саме тому багато політологів використовують ширший термін тоталітаризм, який описує різні системи влади, що прагнуть контролювати майже всі сфери життя суспільства.

Фашизм у сучасній політичній риториці

Після завершення Другої світової війни слово «фашизм» стало одним із найсильніших політичних ярликів у міжнародній риториці. Воно асоціюється не лише з історичними режимами міжвоєнної Європи, а й із крайніми формами авторитаризму, політичного насильства та агресивного націоналізму. Саме тому цей термін часто використовується у політичних суперечках — як інструмент делегітимації опонента або посилення власної позиції.

У XXI столітті слово «фашизм» дедалі частіше з’являється в інформаційних конфліктах між державами. Зокрема, російська державна риторика регулярно звинувачує Україну у «фашизмі» та «нацизмі», використовуючи ці формулювання як частину політичного наративу, що супроводжує російсько-українську війну. Українська влада, а також більшість західних урядів і міжнародних експертів називають такі твердження елементом інформаційної війни та пропагандистської стратегії росії.

Водночас історичні аналогії іноді виникають і у внутрішніх політичних дискусіях різних країн. У періоди масштабних криз — економічних, соціальних або військових — суспільства стикаються зі складним балансом між необхідністю забезпечення безпеки держави та збереженням демократичних свобод. Рішення, які ухвалюються в умовах війни або надзвичайного стану, часто передбачають розширення повноважень держави та силових інституцій.

Питання мобілізації населення, діяльності військових структур, контролю над інформаційним простором або тимчасових обмежень окремих прав можуть ставати предметом гострих суспільних дискусій. Частина громадян розглядає такі кроки як необхідні заходи для виживання держави в умовах загрози, тоді як інші звертають увагу на ризики надмірної концентрації влади та можливого звуження демократичних механізмів.

Подібні дискусії є характерними для багатьох демократичних країн, які опиняються в умовах війни або глибокої кризи. У таких ситуаціях історичні аналогії іноді використовуються як емоційні аргументи у політичній полеміці.

Історики підкреслюють, що фашизм сформувався у специфічному історичному контексті після Першої світової війни — у період глибоких соціальних потрясінь, економічної нестабільності та кризи демократичних інститутів. Саме тому механічне перенесення цього терміна на сучасні політичні процеси може спрощувати складні явища та перетворювати історичні поняття на інструмент політичної риторики.

З цієї причини багато дослідників вважають, що для аналізу сучасних держав важливіше говорити не про прямі історичні ярлики, а про конкретні політичні процеси — стан демократичних інститутів, незалежність медіа, баланс гілок влади та рівень громадянських свобод. Саме ці фактори, на думку експертів, дозволяють більш точно оцінювати розвиток політичних систем у сучасному світі.

Пропаганда та інформаційні війни

Фашистські режими XX століття активно використовували пропаганду як один із ключових інструментів формування громадської думки та мобілізації суспільства. Масові мітинги, контрольовані медіа, політична символіка та ретельно вибудувана державна риторика створювали відчуття єдності, сили та безумовної підтримки влади. У нацистській Німеччині цей механізм був інституціоналізований через спеціальні державні структури, зокрема міністерство пропаганди, яке очолював Йозеф Геббельс.

Пропаганда виконувала одразу кілька функцій. Вона не лише формувала позитивний образ влади та її політики, а й створювала чітку систему уявлень про друзів і ворогів держави. Через контрольовані медіа та масову культуру суспільству пропонувалася спрощена картина світу, де складні політичні процеси зводилися до боротьби між «своїми» та «чужими».

Дослідники відзначають, що пропаганда у фашистських режимах була тісно пов’язана з розвитком нових для того часу медіатехнологій. Радіо, кінематограф і масова преса дозволяли владі швидко поширювати необхідні повідомлення на великі аудиторії. Відомі кінематографічні роботи, зокрема фільми «Тріумф волі» та «Олімпія» режисерки Лені Ріфеншталь демонстрували, наскільки потужним може бути поєднання політики та медіа.

У XXI столітті інформаційний простір став ще більш складним і багаторівневим. Інтернет, соціальні мережі та цифрові медіа дозволяють поширювати інформацію майже миттєво та впливати на мільйони людей одночасно. Водночас це створює нові можливості для інформаційних кампаній, які можуть використовуватися як у внутрішній політиці, так і у міжнародних конфліктах.

Політологи та дослідники медіа дедалі частіше говорять про феномен інформаційних війн, коли держави або політичні рухи намагаються впливати на громадську думку не лише через традиційну дипломатію чи військову силу, а й через медіапростір. У таких кампаніях можуть використовуватися соціальні мережі, телеканали, онлайн-платформи та інші інформаційні ресурси.

У контексті сучасних міжнародних конфліктів інформаційна боротьба часто стає невід’ємною частиною ширших політичних протистоянь.

Саме тому історики й дослідники медіа наголошують: для розуміння сучасної політики важливо відрізняти історичні поняття від політичної риторики. У світі, де інформація поширюється швидше, ніж будь-коли раніше, критичне мислення та уважне ставлення до джерел стають важливими інструментами для аналізу політичних процесів.

Чому важливо точно використовувати цей термін

Фашизм — це не просто історичний ярлик, а конкретна політична ідеологія, що виникла у міжвоєнній Європі й призвела до трагічних подій XX століття, включно з Другою світовою війною, мільйонами жертв та масштабними руйнуваннями. Саме тому термін має чіткий історичний і аналітичний зміст, який важливо зберігати у політичних та журналістських дискусіях.

Багато дослідників, серед них Умберто Еко та Роберт Пакстон, застерігають проти надмірного або неконтрольованого використання слова «фашизм» у сучасних суперечках. Коли цей термін стає універсальною політичною образою або маніпулятивним ярликом, він втрачає точність і може спотворювати сприйняття сучасних подій.

Для демократичних країн це не лише урок історії, а й практичне нагадування про необхідність підтримки незалежних інститутів, свободи медіа, ефективної політичної конкуренції та громадянської участі. Ці механізми працюють як захист проти концентрації влади та авторитарних тенденцій, і розуміння історичних прикладів допомагає суспільству краще оцінювати сучасні політичні процеси та уникати спрощених інтерпретацій.