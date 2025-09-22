Під час військового параду у Белграді продемонстрували комплекси РЕБ «Красуха», зокрема модифікації «Красуха-2» та «Красуха-4». Про це повідомляє Defence Blog.

За даними видання, ця демонстрація стала першим публічним підтвердженням того, що росія передала Сербії сучасні системи радіоелектронної боротьби, попри дію міжнародних санкцій. Їх було запроваджено після повномасштабного вторгнення росії в Україну, однак це не зупинило військову співпрацю між Белградом і москвою.

📢 «Це придбання підкреслює постійні оборонні зв’язки Сербії з росією. Навіть попри те, що москва стикається з міжнародною ізоляцією та санкціями через війну в Україні. Західні чиновники неодноразово застерігали від нових поставок зброї з росії, але парад у Белграді продемонстрував, що постачання передових систем все ще відбуваються», – мовиться у повідомленні.

Комплекси РЕБ «Красуха» мають широкі можливості для ведення радіоелектронної боротьби. Вони здатні придушувати супутниковий зв’язок, глушити радари та засоби повітряного спостереження. Точні технічні характеристики РЕБ залишаються засекреченими. Джерела на росії заявляють, що «Красуха» створює активні перешкоди сучасним радіолокаційним станціям, що значно ускладнює ситуаційну обізнаність противника.

Інцидент із публічною появою цих систем вкотре демонструє збереження тісних військових контактів між Сербією та росією. Це все, попри політичну напругу в Європі та тиск з боку ЄС.

Нагадаємо, раніше президент Сербії Александр Вучич заявив, що відмова від підписання декларації саміту Україна – Південно-Східна Європа в Одесі не означає «зради росії».

☝️ Також варто зазначити, що Вучич разом із прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо став одним із небагатьох європейських лідерів, які прибули до москви на святкування дня перемоги 9 травня.

👉 Раніше стало відомо, що Сербія не планує запроваджувати санкції проти російської федерації, попри її збройну агресію проти України.