Понеділок, 28 Липня, 2025
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Сербія вкотре відмовилася запроваджувати санкції проти росії

Денис Молотов
Денис Молотов
Сербія вкотре відмовилася запроваджувати санкції проти росії

Сербія не планує запроваджувати санкції проти російської федерації, попри її збройну агресію проти України. Про це повідомило сербське видання Dnevnik, посилаючись на нещодавні заяви президента країни Александра Вучича. За його словами, Белград дотримується власної політичної лінії, яка, за його оцінкою, має підтримку всередині країни, хоч і не подобається багатьом іноземним партнерам.

Президент Сербії наголосив, що його держава не керується політичною кон’юнктурою або короткостроковими вигодами. Рішення не підтримувати санкційний тиск на москву він назвав таким, що ґрунтується на глибших принципах.

📢 «Ми продовжимо вести принципову політику, яку не люблять ні на Заході, ні на Сході, але яку підтримують громадяни Сербії», — заявив Вучич, коментуючи реакцію міжнародної спільноти на офіційну позицію його уряду.

Окрім теми санкцій, Вучич згадав про діючу заборону на експорт зброї з Сербії, яка набула чинності 31 липня. За його словами, такий крок створює серйозні виклики для оборонного сектору країни. Він визнав, що це рішення ускладнило роботу підприємств, які займаються виготовленням озброєння, і вже вплинуло на можливість своєчасно виплачувати зарплати співробітникам. Президент запевнив, що Белград не дозволить іншим державам використовувати Сербію як інструмент у своїх політичних іграх.

📢 «Сербія не дозволить великим гравцям втягувати нас у свої політичні ігри, наша позиція залишається незмінною — ніяких санкцій», — підкреслив він.

Сербія продовжує зберігати тісні економічні зв’язки з росією. Попри заклики Євросоюзу повністю припинити імпорт російського газу до 2027 року, Белград все ще веде переговори з москвою щодо продовження постачання палива.

Більше того, позиція Вучича щодо війни в Україні неодноразово викликала запитання з боку європейських партнерів. Зокрема, він відмовився підписувати підсумкову декларацію саміту «Україна – Південно-Східна Європа». Вона містила пряму оцінку дій росії як агресії та містила рекомендації щодо запровадження додаткових санкцій.

☝️ Також нагадаємо, що Словаччина отримала гарантії від Європейської комісії (ЄК) у відповідь на занепокоєння щодо припинення імпорту російського газу до ЄС з 1 січня 2028 року. Про це у вівторок, 15 липня, заявив прем’єр-міністр країни Роберт Фіцо.

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