Селін Діон готує повернення на сцену з концертами в Парижі

Всесвітньо відома канадська співачка Селін Діон планує масштабне повернення на сцену з серією виступів у Парижі. Про це повідомляє Variety.

Концерти очікуються восени 2026 року на арені Paris La Défense Arena, яка вміщує близько 40 тисяч глядачів. На цій сцені раніше виступали такі світові зірки, як Тейлор Свіфт, The Rolling Stones та Кендрік Ламар.

📊 За попередніми планами, Селін Діон проводитиме по два концерти на тиждень, що передбачає насичений графік виступів.

Варто зазначити, що паризькі концерти мали відбутися ще у 2020 році в межах світового туру Courage. Однак тоді їх перенесли через пандемію COVID-19 та проблеми зі здоров’ям артистки.

У 2022 році лікарі діагностували у Селін Діон рідкісне неврологічне захворювання — синдром м’язової скутості. Ця рідкісна хвороба спричиняє сильні м’язові спазми та суттєво ускладнює спів і пересування.

☝️ Боротьбу співачки з недугою показано у документальному фільмі Я: Селін Діон (2024) режисерки Ірен Тейлор. Раніше артистка також відверто демонструвала, що відчуває під час судом, викликаних захворюванням.

Окрім концертної діяльності, Селін Діон активно освоює нові цифрові платформи. Зокрема, вона офіційно приєдналася до TikTok.

📢 «Мене звуть Селін. Я маю дітей. Вони сказали мені: “Ми повинні завести тобі тікток”. І ось я тут», – каже співачка у своєму першому відео.

У підписі до публікації артистка зазначила, що лише починає знайомство з платформою. Вона планує ділитися залаштунковими моментами з концертів, творчими експериментами та особистими історіями.

📊 Дебют Селін Діон у TikTok вже викликав значний інтерес: на її акаунт підписалися близько 5 мільйонів користувачів, а загальна кількість вподобайок перевищила 34 мільйони.