СБУ викрила злодійку, яка вербувала дітей на Луганщині до «юнармії»

Служба безпеки України викрила діяльність військовослужбовиці армії рф, яка системно займалася вербуванням дітей на Луганщині до складу псевдопатріотичної організації «юнармія». Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області.

За даними слідства, йдеться про представницю 3-ї загальновійськової армії південного військового округу зс рф, яка з 2022 року обіймає керівну посаду в «юнармії».

Цей рух створено російським міноборони у 2016 році й офіційно подається як «військово-патріотичний», але фактично він має на меті мілітаризацію дітей та підготовку їх до майбутніх російських війн.

СБУ викрила злодійку, яка вербувала дітей на Луганщині до «юнармії»У «юнармії» підлітків навчають збирати автомати, проходити стройову підготовку, відпрацьовувати військові навички та вигукувати гасла на підтримку армії рф. Відомо, що деякі колишні вихованці організації вже беруть участь у війні проти України.

СБУ встановила, що підозрювана активно проводила пропаганду російського мілітаризму серед дітей та підлітків окупованої Луганщини. Зокрема, у 2023 році вона взяла участь у відкритті так званого «Дому юнармії» в Луганську. Там створили приміщення для вогневої та фізичної підготовки школярів.

Також за її безпосередньої участі організовувалися заходи «посвяти» дітей у «юнармію». Під час цих церемоній учні приносили присягу країні-агресору. Крім того, вона координувала численні акції на підтримку російських окупантів, що воюють проти України. Йшлося про передачу подарунків і листів від дітей, розписані прапори, організацію малюнків, а також створення пропагандистських муралів у містах Луганщини.

Чергове порушення міжнародних норм

Робота велася під прямим кураторством державних органів росії та за підтримки окупаційної адміністрації так званої «лнр». Це грубо порушує норми міжнародного права, включно з Женевською конвенцією 1949 року та Конвенцією ООН про права дитини, які прямо забороняють залучення неповнолітніх до діяльності, пов’язаної зі збройними конфліктами.

СБУ викрила злодійку, яка вербувала дітей на Луганщині до «юнармії»

Слідчі СБУ повідомили зловмисниці про підозру за статтями ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України — «порушення законів та звичаїв війни, вчинене групою осіб за попередньою змовою».

Заходи з документування її протиправної діяльності проводили співробітники СБУ, Східного регіонального управління ДПС, а також Нацполіції Луганської області.

Досудове розслідування здійснюють слідчі управління СБУ в Донецькій та Луганській областях під процесуальним керівництвом Луганської обласної прокуратури.

☝️ Також нагадаємо, що співробітники Служби безпеки України викрили колишню очільницю комунального підприємства «Троїцьке медичне об’єднання» у масштабному привласненні фінансових ресурсів держави.

