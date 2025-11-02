СБУ навчає школярів Луганщини розпізнавати вербувальників ФСБ

Перед осінніми канікулами співробітники 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, разом із представниками ювенальної поліції Луганщини, провели серію онлайн-уроків для учнів шкіл області. Заходи відбулися в межах загальнонаціональної інформаційної кампанії «Спали ФСБшника», метою якої є підвищення обізнаності дітей щодо небезпеки вербування ворогом. Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області.

📚 Тема занять — як не стати інструментом у руках агресора, який активно «полює» на неповнолітніх у соцмережах і месенджерах, намагаючись залучити їх до диверсій чи терактів.

Правоохоронці пояснили, що вербувальник ФСБ може маскуватися під звичайного користувача. Він пропонує нібито «легкий заробіток» або запрошує у «цікаву гру», а потім переходить до шантажу чи погроз.

☝️ Його справжньою метою є залучення підлітків до злочинів — підпалів, мінувань, збирання розвідданих чи передавання інформації ворогу.

🔺 Такі дії кваліфікуються одразу за кількома статтями Кримінального кодексу України, за які передбачено покарання аж до довічного ув’язнення.

📢 Під час уроків співробітники СБУ та ювенальної поліції закликали школярів бути пильними та не замовчувати підозрілі випадки. У разі найменших сумнівів діти мають повідомляти про загрози через:

офіційний чат-бот СБУ в Telegram — t.me/spaly_fsb_bot ,

, гарячу лінію СБУ: 0800 501 482 ,

, або Національну поліцію за номером 102.

За даними СБУ, з 2022 року з тимчасово окупованої Луганщини було переміщено 75 середніх навчальних закладів, учні яких тепер продовжують навчання на підконтрольній Україні території.

🎓 Упродовж року співробітники Служби безпеки та поліції провели для школярів Луганщини десятки офлайн-зустрічей і онлайн-уроків. Було надано практичні поради щодо безпечної поведінки в мережі та способів протидії інформаційним впливам агресора.

📌 Такі ініціативи триватимуть і надалі, щоб діти відчували себе не лише захищеними, а й відповідальними за безпеку інших у час війни.