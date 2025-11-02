Неділя, 2 Листопада, 2025
СБУ навчає школярів Луганщини розпізнавати вербувальників ФСБ

Денис Молотов
Денис Молотов
СБУ навчає школярів Луганщини розпізнавати вербувальників ФСБ

Перед осінніми канікулами співробітники 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, разом із представниками ювенальної поліції Луганщини, провели серію онлайн-уроків для учнів шкіл області. Заходи відбулися в межах загальнонаціональної інформаційної кампанії «Спали ФСБшника», метою якої є підвищення обізнаності дітей щодо небезпеки вербування ворогом. Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області.

📚 Тема занять — як не стати інструментом у руках агресора, який активно «полює» на неповнолітніх у соцмережах і месенджерах, намагаючись залучити їх до диверсій чи терактів.

СБУ навчає школярів Луганщини розпізнавати вербувальників ФСБ Правоохоронці пояснили, що вербувальник ФСБ може маскуватися під звичайного користувача. Він пропонує нібито «легкий заробіток» або запрошує у «цікаву гру», а потім переходить до шантажу чи погроз.

☝️ Його справжньою метою є залучення підлітків до злочинів — підпалів, мінувань, збирання розвідданих чи передавання інформації ворогу.

🔺 Такі дії кваліфікуються одразу за кількома статтями Кримінального кодексу України, за які передбачено покарання аж до довічного ув’язнення.

📢 Під час уроків співробітники СБУ та ювенальної поліції закликали школярів бути пильними та не замовчувати підозрілі випадки. У разі найменших сумнівів діти мають повідомляти про загрози через:

  • офіційний чат-бот СБУ в Telegram — t.me/spaly_fsb_bot,
  • гарячу лінію СБУ: 0800 501 482,
  • або Національну поліцію за номером 102.

За даними СБУ, з 2022 року з тимчасово окупованої Луганщини було переміщено 75 середніх навчальних закладів, учні яких тепер продовжують навчання на підконтрольній Україні території.

СБУ навчає школярів Луганщини розпізнавати вербувальників ФСБ

🎓 Упродовж року співробітники Служби безпеки та поліції провели для школярів Луганщини десятки офлайн-зустрічей і онлайн-уроків. Було надано практичні поради щодо безпечної поведінки в мережі та способів протидії інформаційним впливам агресора.

📌 Такі ініціативи триватимуть і надалі, щоб діти відчували себе не лише захищеними, а й відповідальними за безпеку інших у час війни.

