Четвер, 25 Вересня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

СБС вивели з ладу об’єкти газопостачання на Луганщині

Денис Молотов
Денис Молотов
СБС вивели з ладу об’єкти газопостачання на Луганщині

Підрозділи Сил безпілотних систем (СБС) Збройних сил України у ніч проти 25 вересня уразили три газорозподільчі станції на тимчасово окупованій території Луганської області – ГРС Щастя, ГРС Сєвєродонецьк та ГРС Новопсков. Про це повідомив командувач СБС Роберт «Мадяр» Бровді.

📢 «Вояж у ніч на 25 вересня 2025 року здійснили Птахи 14 полку Сил безпілотних систем», – зазначив він.

ГРС Щастя є основним джерелом газу для Луганської теплоелектростанції (ТЕС), яка після пошкоджень інфраструктури була змушена перейти у режим роботи на вугіллі.

ГРС Сіверськодонецьк (Сєвєродонецьк) має критичне значення для хімічної промисловості регіону, зокрема для забезпечення роботи підприємства «Сєвєродонецький Азот».

ГРС Новопсков також відіграє важливу роль у функціонуванні газорозподільної системи області.

Командувач СБС натякнув, що удари українських безпілотників не обмежилися лише Луганщиною, згадавши й події у сусідньому російському регіоні.

📢 «Це не все, ночі, що минула. Да, кранодарськокрайці, чи як вас там? Далі буде…», – написав він.

Водночас голова так званої «лнр» леонід пасічник заявив, що в ніч на 25 вересня Збройні сили України нібито намагалися вивести з ладу Луганську теплоелектростанцію (ТЕС). За його словами, атаки призвели до перебоїв у роботі об’єкта, але деталі він не уточнив.

Сили безпілотних систем продовжують системно вражати критично важливі інфраструктурні об’єкти на окупованій території. Це суттєво знижує здатність російських військ підтримувати базування в тимчасово окупованому у регіоні.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Рубіжанська громада надає мобілізованим по 50 тисяч гривень

ЛУГАНЩИНА

У столиці Норвегії помітили дрони над військовою фортецею

ПОДІЇ

Маніпуляція: Європа «закриває двері» перед українськими біженцями

СТОПФЕЙК

Результати роботи СБУ на Луганщині: десятки ударів і сотні уражених ворогів

ЛУГАНЩИНА

Зеленський заявив про атаки українських дронів у Криму

ПОЛІТИКА

Зеленський і Лула да Сілва обговорили міжнародний тиск на росію

ВЛАДА

У Брюсселі затвердили 19 пакет санкцій проти рф, очікується оголошення

ВАЖЛИВО

Помилки при виборі презервативів: що врахувати

СУСПІЛЬСТВО

Кремінська громада надасть допомогу сім’ям першокласників у 2025 році

ЛУГАНЩИНА

ЗСУ знищили російський ЗРК С-400 у Калузькій області

ВАЖЛИВО

Мікропластик вперше виявили у кістках людини – дослідження

ТЕХНОЛОГІЇ

Гірська громада забезпечила оздоровлення та відпочинок 435 дітям

ЛУГАНЩИНА

Урсула фон дер Ляєн оголосила новий пакет санкцій ЄС проти росії

ВАЖЛИВО

Макрон рішуче закликав посилити санкції проти росії

ВАЖЛИВО

У НАТО рішуче відповіли на порушення повітряного простору союзників

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"