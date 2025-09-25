СБС вивели з ладу об’єкти газопостачання на Луганщині

Підрозділи Сил безпілотних систем (СБС) Збройних сил України у ніч проти 25 вересня уразили три газорозподільчі станції на тимчасово окупованій території Луганської області – ГРС Щастя, ГРС Сєвєродонецьк та ГРС Новопсков. Про це повідомив командувач СБС Роберт «Мадяр» Бровді.

📢 «Вояж у ніч на 25 вересня 2025 року здійснили Птахи 14 полку Сил безпілотних систем», – зазначив він.

ГРС Щастя є основним джерелом газу для Луганської теплоелектростанції (ТЕС), яка після пошкоджень інфраструктури була змушена перейти у режим роботи на вугіллі.

ГРС Сіверськодонецьк (Сєвєродонецьк) має критичне значення для хімічної промисловості регіону, зокрема для забезпечення роботи підприємства «Сєвєродонецький Азот».

ГРС Новопсков також відіграє важливу роль у функціонуванні газорозподільної системи області.

Командувач СБС натякнув, що удари українських безпілотників не обмежилися лише Луганщиною, згадавши й події у сусідньому російському регіоні.

📢 «Це не все, ночі, що минула. Да, кранодарськокрайці, чи як вас там? Далі буде…», – написав він.

Водночас голова так званої «лнр» леонід пасічник заявив, що в ніч на 25 вересня Збройні сили України нібито намагалися вивести з ладу Луганську теплоелектростанцію (ТЕС). За його словами, атаки призвели до перебоїв у роботі об’єкта, але деталі він не уточнив.

Сили безпілотних систем продовжують системно вражати критично важливі інфраструктурні об’єкти на окупованій території. Це суттєво знижує здатність російських військ підтримувати базування в тимчасово окупованому у регіоні.