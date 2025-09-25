Четвер, 25 Вересня, 2025
Окупанти повідомили про спробу ЗСУ вивести з ладу Луганську ТЕС

Денис Молотов
У ніч на 25 вересня окупаційна влада Луганщини поширила чергову заяву про нібито атаку українських сил на енергетичні об’єкти. Голова так званої «лнр» леонід пасічник стверджує, що Збройні сили України намагалися вивести з ладу Луганську ТЕС. Про це пишуть російські пропагандистські ЗМІ.

За його словами, у результаті обстрілів було завдано двох ударів по газорозподільних станціях у містах Щастя та Сіверськодонецьк (Сєвєродонецьк). Унаслідок цього, як заявляє пасічник, обидва населені пункти залишилися без світла та газопостачання.

Ватажок угруповання також раніше заявляв, що системи ППО нібито збили 15 українських безпілотників, які намагалися атакувати регіон. Подібні повідомлення російська сторона використовує як інформаційний інструмент, хоча підтвердження з незалежних джерел бракує.

☝️ Важливо нагадати, що 24 вересня безпілотні літальні апарати атакували один із найбільших нафтопереробних комплексів на росії — підприємство Газпром нафтохім Салават у Башкортостані. Крім того, морські дрони вразили порт у Туапсе.

Також місто Новоросійськ – база Чорноморського флоту рф – опинилося під атакою безпілотників.

Раніше, 12 вересня, відбулася одна з наймасовіших атак дронів на території російської федерації від початку повномасштабного вторгнення. Потужні удари були завдані по нафтобазі «Лукойл» у районі Смоленська, найбільшому російському нафтоналивному терміналу в Приморську, а також по складу безпілотників на тимчасово окупованій Луганщині.

Заяви пасічника про нібито атаку на Луганську ТЕС збігаються в часі з серією масштабних операцій безпілотних систем, які останнім часом дедалі частіше уражають стратегічні об’єкти на росії та тимчасово окупованих територій.

