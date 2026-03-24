Саудівська Аравія може приєднатися до ударів США по Ірану

Денис Молотов
Ілюстративне фото з відкритих джерел: Наслідний принц Мухаммед бін Салман та Дональд Трамп.

Наслідний принц Мухаммед бін Салман може підтримати удари США по Ірану. Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на поінформовані джерела.

За словами одного зі співрозмовників, вступ Саудівської Аравії у війну є лише питанням часу. Водночас до початку операції США та Ізраїлю проти Ірану саудівська влада відмовила американським військовим у використанні своїх баз і повітряного простору.

☝️ Спроба залишитися осторонь, як зазначає видання, не вдалася.

Причиною стали атаки з боку Ірану по енергетичній інфраструктурі Саудівської Аравії та столиці країни — Ер-Ріяду.

📊 За даними джерел, Саудівська Аравія вже дозволила американським військам використовувати авіабазу імені короля Фахда на заході Аравійського півострова.

Паралельно з цим Об’єднані Арабські Емірати (ОАЕ) також реагують на загострення, посилюючи економічний тиск на Іран. В Дубаї закрили установи, пов’язані з Іраном, і розглядають можливість заморожування іранських активів на мільярди доларів. Це може суттєво обмежити доступ Тегерана до міжнародної торгівлі та валюти.

📊 Крім того, в Об’єднані Арабські Емірати обговорюють варіант направлення військ для протистояння Ірану. Також там виступають проти перемир’я без суттєвого послаблення військового потенціалу Тегерана.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявляв, що Іран нібито погодився відмовитися від створення ядерної зброї. Також Трамп заявив про досягнення ключових цілей у протистоянні з Іраном та допустив можливість згортання військової кампанії. Втім, в Ірані заперечують факт будь-яких прямих переговорів із США.

- Реклама-
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

