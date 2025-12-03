Середа, 3 Грудня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИСУСПІЛЬСТВО
СУСПІЛЬСТВО

Сара Полсон отримала зірку на Голлівудській алеї слави

Денис Молотов
Сара Полсон отримала зірку на Голлівудській алеї слави

2 грудня акторка Сара Полсон, яку знає широке коло глядачів завдяки ролям у популярному серіалі American Horror Story, отримала власну зірку на знаменитій Голлівудській алеї слави.

Урочистість стала однією з ключових подій у кар’єрі зірки. Поруч із нею зібралися люди, які відіграли важливу роль у її творчому шляху. Серед гостей були продюсер Раян Мерфі, партнерка акторки Голланд Тейлор, а також її колеги Аманда Піт і Нісі Неш. Про подію повідомляє Forbes.

Цьогоріч Полсон також отримала премію «Тоні» за провідну роль у високо оціненій критиками театральній постановці Appropriate. Під час церемонії на Алеї слави Голланд Тейлор виступила з емоційною промовою, у якій назвала Сару Полсон «інстинктивною, пристрасною та безстрашною». А також здатною «оживлювати найскладніших і найбільш недооцінених персонажів».

Раян Мерфі, який працював з акторкою над багатьма проєктами, також не залишився осторонь і поділився власними спогадами. Він зізнався, що створював ролі не «для Полсон», а «заради неї», прагнучи щоразу побачити нову творчу трансформацію і розкрити її можливості по-іншому. Мерфі підкреслив, що Сара Полсон вміє дивувати навіть тих, хто давно знайомий із її роботою.

💪Під час свого виступу Полсон зосередилася на значенні цієї події не лише для себе, а й для тих, хто тільки починає шлях у мистецьких професіях. Вона зазначила:

📢 «Ця честь — сигнал кожному мрійнику, що мрії справді збуваються».

Нещодавно стало відомо, що на Алеї слави з’явилася й іменна зірка Чедвіка Боузмана. Таким чином, Голлівуд продовжує традицію вшанування артистів, які зробили помітний внесок у розвиток кіно й театру.

👉 Також нагадаємо, що у Миколаївській області стався інцидент за участю Анджеліни Джолі, яка перебувала в Україні.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

На фронті 247 боїв, найбільше – на Покровському та Костянтинівському напрямках: карта

ПОДІЇ

Переговори у Флориді: Україна і США обговорюють «невирішені питання»

ВАЖЛИВО

Кількість бойових зіткнень на фронті досягла 157 з початку доби 29 листопада – Генштаб

ВІЙНА

Як смак кави формує репутацію закладу: що варто знати власникам HoReCa

СУСПІЛЬСТВО

155 бойових зіткнень з початку доби: де ворог дошкуляв ЗСУ найбільше в останній день осені

ПОДІЇ

У Харкові росіяни пошкодили кладовище в Салтівському районі

ВІЙНА

Щастинська громада реалізувала низку соціальних програм підтримки

ЛУГАНЩИНА

Кількість боїв на фронті за добу зросла на третину: карта від Генштабу

ПОДІЇ

Українські АЕС працюють майже на повну потужність після атак рф – МАГАТЕ

ВАЖЛИВО

Наслідки нових ударів рф по енергооб’єктах України

ВАЖЛИВО

Дональд Трамп про виключення ПАР із саміту G20

ПОЛІТИКА

МВФ вимагає від України непопулярних реформ – ЗМІ

ВАЖЛИВО

Зеленський прибув до Парижа на зустріч із Макроном

ВЛАДА

Атака на Київ: зросла кількість поранених, двоє загиблих

ВАЖЛИВО

ДСНС показала наслідки атаки рф у Київській області

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ