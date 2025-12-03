Сара Полсон отримала зірку на Голлівудській алеї слави

2 грудня акторка Сара Полсон, яку знає широке коло глядачів завдяки ролям у популярному серіалі American Horror Story, отримала власну зірку на знаменитій Голлівудській алеї слави.

Урочистість стала однією з ключових подій у кар’єрі зірки. Поруч із нею зібралися люди, які відіграли важливу роль у її творчому шляху. Серед гостей були продюсер Раян Мерфі, партнерка акторки Голланд Тейлор, а також її колеги Аманда Піт і Нісі Неш. Про подію повідомляє Forbes.

Цьогоріч Полсон також отримала премію «Тоні» за провідну роль у високо оціненій критиками театральній постановці Appropriate. Під час церемонії на Алеї слави Голланд Тейлор виступила з емоційною промовою, у якій назвала Сару Полсон «інстинктивною, пристрасною та безстрашною». А також здатною «оживлювати найскладніших і найбільш недооцінених персонажів».

Раян Мерфі, який працював з акторкою над багатьма проєктами, також не залишився осторонь і поділився власними спогадами. Він зізнався, що створював ролі не «для Полсон», а «заради неї», прагнучи щоразу побачити нову творчу трансформацію і розкрити її можливості по-іншому. Мерфі підкреслив, що Сара Полсон вміє дивувати навіть тих, хто давно знайомий із її роботою.

💪Під час свого виступу Полсон зосередилася на значенні цієї події не лише для себе, а й для тих, хто тільки починає шлях у мистецьких професіях. Вона зазначила:

📢 «Ця честь — сигнал кожному мрійнику, що мрії справді збуваються».

Нещодавно стало відомо, що на Алеї слави з’явилася й іменна зірка Чедвіка Боузмана. Таким чином, Голлівуд продовжує традицію вшанування артистів, які зробили помітний внесок у розвиток кіно й театру.

👉 Також нагадаємо, що у Миколаївській області стався інцидент за участю Анджеліни Джолі, яка перебувала в Україні.