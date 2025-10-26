Неділя, 26 Жовтня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИПОЛІТИКА
ПОЛІТИКА

Санкції США проти рф стали «ударом по відносинах» — пєсков

Денис Молотов
Денис Молотов
Санкції США проти рф стали «ударом по відносинах» — пєсков

Речник кремля дмитро пєсков назвав санкції США проти нафтових гігантів «Лукойл» і «Роснєфть» «недружнім кроком» і заявив, що вони погіршили перспективи відновлення діалогу між москвою та Вашингтоном. Про це він сказав у коментарі пропагандисту Павлу Зарубіну в неділю, 26 жовтня.

📢 «Незважаючи на різні нюанси, які озвучуються президентом США, все-таки ми повинні орієнтуватися на наші інтереси. Наші інтереси – це вибудовування добрих відносин з усіма країнами, у тому числі і зі Сполученими Штатами. Звичайно, дії, які були здійснені на цьому тижні, вони стали недружнім кроком», — заявив представник Кремля.

Він додав, що ці санкції «справді завдали шкоди перспективам реанімації відносин», але росія не планує відмовлятися від прагнення до діалогу.

☝️ Нагадаємо, цього тижня США запровадили санкції проти компаній «Роснєфть» і «Лукойл», а також 30 їхніх дочірніх структур, пояснивши це відмовою москви припинити бойові дії в Україні.

Російський диктатор владімір путін своєю чергою заявив, що нові обмеження не матимуть серйозного впливу на економіку рф.

Президент США Дональд Трамп іронічно зазначив, що варто «почекати шість місяців, щоб перевірити ефект санкцій».

👉 Також раніше стало відомо, що адміністрація президента США Дональда Трампа підготувала новий масштабний пакет санкцій проти стратегічних секторів російської економіки.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Рада знову продовжила воєнний стан та мобілізацію на 90 днів

ВАЖЛИВО

У москві заперечили повідомлення про відкладену зустріч лаврова і Рубіо

ПОЛІТИКА

Трамп під час зустрічі із Зеленським скаржився, що не отримав Нобелівської премії миру — WP

ПОЛІТИКА

Лисичанська громада збільшила допомогу мобілізованим і добровольцям

ЛУГАНЩИНА

росія вперше вдарила по Одещині керованими авіабомбами

ВІЙНА

Фейк: Кабмін встановив повний контроль над медіа в Україні

СТОПФЕЙК

путін пригрозив «приголомшливою» відповіддю на удари Tomahawk

ПОЛІТИКА

Нейтралізовано діяльність 16 російських агентів на сході України

КРИМІНАЛ

США готують новий удар санкціями по економіці росії

ВАЖЛИВО

Найбільше боїв припало на чверть напрямків: зведення від Генштабу

ПОДІЇ

Потужна атака по енергетиці рф у Волгоградській області

ВІЙНА

Трамп готовий до переговорів із Сі Цзіньпіном та диктатором КНДР

ПОЛІТИКА

Від початку доби на фронті відбулося 101 боєзіткнення: половина атак рф була на Покровському напрямку

ПОДІЇ

Зеленський прибув до Норвегії з офіційним візитом

ВАЖЛИВО

Ракетна атака на Київ: знищено склад однієї з найбільших фармкомпаній

ВІЙНА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"