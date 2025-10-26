Санкції США проти рф стали «ударом по відносинах» — пєсков

Речник кремля дмитро пєсков назвав санкції США проти нафтових гігантів «Лукойл» і «Роснєфть» «недружнім кроком» і заявив, що вони погіршили перспективи відновлення діалогу між москвою та Вашингтоном. Про це він сказав у коментарі пропагандисту Павлу Зарубіну в неділю, 26 жовтня.

📢 «Незважаючи на різні нюанси, які озвучуються президентом США, все-таки ми повинні орієнтуватися на наші інтереси. Наші інтереси – це вибудовування добрих відносин з усіма країнами, у тому числі і зі Сполученими Штатами. Звичайно, дії, які були здійснені на цьому тижні, вони стали недружнім кроком», — заявив представник Кремля.

Він додав, що ці санкції «справді завдали шкоди перспективам реанімації відносин», але росія не планує відмовлятися від прагнення до діалогу.

☝️ Нагадаємо, цього тижня США запровадили санкції проти компаній «Роснєфть» і «Лукойл», а також 30 їхніх дочірніх структур, пояснивши це відмовою москви припинити бойові дії в Україні.

Російський диктатор владімір путін своєю чергою заявив, що нові обмеження не матимуть серйозного впливу на економіку рф.

Президент США Дональд Трамп іронічно зазначив, що варто «почекати шість місяців, щоб перевірити ефект санкцій».

👉 Також раніше стало відомо, що адміністрація президента США Дональда Трампа підготувала новий масштабний пакет санкцій проти стратегічних секторів російської економіки.