Рубіо заявив, що дедлайн «плану миру» може змінитися

Встановлений американським президентом Дональдом Трампом термін «дедлайн» до четверга, 27 листопада, упродовж якого Україна має визначитися щодо запропонованої США «мирної ініціативи», є «гнучким». Про це після першого дня переговорів у Женеві повідомив державний секретар США Марко Рубіо, інформує CNN.

За словами Рубіо, кінцева дата — 27 листопада — наразі є «нестабільною», і Вашингтон допускає можливість її зміни. Хоча Сполучені Штати прагнуть зберегти попередні часові рамки, ключовим залишається якнайшвидше завершення переговорного процесу.

📢 «Ми дійсно просунулися вперед і дуже оптимістично налаштовані щодо того, що угоду буде досягнуто найближчим часом: чи то середа, чи четвер, чи наступний понеділок. Головне, щоб це сталося швидше, бо життя людей під загрозою», — зазначив Рубіо.

Державний секретар наголосив, що гарантії безпеки для України є центральним елементом американської мирної пропозиції. Водночас він утримався від оприлюднення деталей поточних обговорень.

📢 «Я думаю, що ми всі визнаємо, що для остаточного завершення цієї війни Україні потрібно відчувати себе в безпеці і бути впевненою, що її ніколи більше не буде захоплено або атаковано», — підкреслив він.

Крім того, Рубіо не виключив можливості телефонної розмови між Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським, під час якої сторони могли б обговорити ключові аспекти потенційної угоди.

☝️ Нагадаємо, 23 листопада в Женеві відбулися переговори між представниками України, низки європейських держав та Сполучених Штатів. Переговори були присвячені американській мирній пропозиції щодо припинення війни росії проти України, а також ініціативам, запропонованим Києвом і європейськими партнерами.

👉 Також лідери Європейського Союзу запропонували альтернативний мирний план щодо України. У ньому наголошується на повазі до суверенітету держави та він помітно відрізняється від американського підходу.