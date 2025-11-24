Понеділок, 24 Листопада, 2025
Рубіо заявив, що дедлайн «плану миру» може змінитися

Денис Молотов
Денис Молотов
Рубіо заявив, що дедлайн «плану миру» може змінитися

Встановлений американським президентом Дональдом Трампом термін «дедлайн» до четверга, 27 листопада, упродовж якого Україна має визначитися щодо запропонованої США «мирної ініціативи», є «гнучким». Про це після першого дня переговорів у Женеві повідомив державний секретар США Марко Рубіо, інформує CNN.

За словами Рубіо, кінцева дата — 27 листопада — наразі є «нестабільною», і Вашингтон допускає можливість її зміни. Хоча Сполучені Штати прагнуть зберегти попередні часові рамки, ключовим залишається якнайшвидше завершення переговорного процесу.

📢 «Ми дійсно просунулися вперед і дуже оптимістично налаштовані щодо того, що угоду буде досягнуто найближчим часом: чи то середа, чи четвер, чи наступний понеділок. Головне, щоб це сталося швидше, бо життя людей під загрозою», — зазначив Рубіо.

Державний секретар наголосив, що гарантії безпеки для України є центральним елементом американської мирної пропозиції. Водночас він утримався від оприлюднення деталей поточних обговорень.

📢 «Я думаю, що ми всі визнаємо, що для остаточного завершення цієї війни Україні потрібно відчувати себе в безпеці і бути впевненою, що її ніколи більше не буде захоплено або атаковано», — підкреслив він.

Крім того, Рубіо не виключив можливості телефонної розмови між Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським, під час якої сторони могли б обговорити ключові аспекти потенційної угоди.

☝️ Нагадаємо, 23 листопада в Женеві відбулися переговори між представниками України, низки європейських держав та Сполучених Штатів. Переговори були присвячені американській мирній пропозиції щодо припинення війни росії проти України, а також ініціативам, запропонованим Києвом і європейськими партнерами.

👉 Також лідери Європейського Союзу запропонували альтернативний мирний план щодо України. У ньому наголошується на повазі до суверенітету держави та він помітно відрізняється від американського підходу.

